Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu'ndan yeni açıklama

Piyasalardaki son durumu değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Altın ile ilgili yorum yapan Tunç Şatıroğlu gümüş fiyatlarındaki detayı verdi. Altının yükselişini beklediğini belirten uzman isim, ufak geri çekilmeler olsa da bunlar alım fırsatı olur dedi.

İşte o açıklamalar:

Günaydın #US10Y ABD 10 yıllık tahvil faizleri beklediğim şekilde düşmeye devam ediyor. Enflasyon verisinin etkisi geride kalıyor. Ayrıca Ichimoku üzerinde destek bulamamış olması bir süre daha yükselişi baskılayacak ve değerli metaller için pozitif durum devam edecektir.

#DXY dolar endeksinde trend aşağı yönde. Tepki yükselişleri oluyor ancak bunların etkisinin sınırlı olduğunu görüyoruz. Zayıf dolar teması güçlü bir şekilde devam ediyor. Altın ve gümüş için pozitif.

#XAUUSD altın artık haftalıkta Ichimoku bulutunun sınırına geldi. 1872 üzerinde bu hafta veya önümüzdeki haftada, haftalık kapanışla bulutun üzerine çıkmasını ve yükselişin daha da hızlanmasını bekliyorum. Ufak geri çekilmeler olursa bunlar alım fırsatı olur.

#XAGUSD gümüş fiyatlarının dirençler aşıldığı ve altın fiyatları da güçlenmeye başladığından altına göre daha güçlü performans göstermeye devam edeceğini düşünüyorum. Sonraki hedef 29,9. Geri çekilmeler alım fırsatı. 30 civarı direnç ancak oradan şu kadar düşer diyemiyorum.