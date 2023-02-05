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Ekonomi Altın ve dolarda tahterevalli etkisi! Altın neden düştü? Biri tavan yapacak diğeri çakılacak, o kritik tarihe dikkat!
Ekonomi

Altın ve dolarda tahterevalli etkisi! Altın neden düştü? Biri tavan yapacak diğeri çakılacak, o kritik tarihe dikkat!

Piyasayı derinden etkileyen FED kararları için meraklı bekleyiş sürüyor. Altın fiyatlarındaki geri çekilme yatırımcıyı ve döviz olanları tedirgin ederken Para Piyasaları Uzmanlarından yeni tahminler geldi. FED faiz kararları hakkında açıklama yapan 3 ekonomist kritik tarihe dikkat çekti. Perşembe günü yüzde 1,9 ile Temmuz 2022'den bu yana en sert düşüşünü yaşayan spot altın haftanın son işlem gününde değerlerde farklık gösterdi. 2023 ALTIN YILI MI OLACAK? Uzmanlar altın fiyatları için yükselişi destekleyen birçok etmene dikkat çekiyor. Bununla beraber yatırımcılar '2023 yılı altın yılı mı olacak' sorusunun cevabını merak ediyor. Altın ve dolar ne kadar olacak? sorularının yanıtı merak edilirken konu hakkındaki açıklamalarda peş peşe geldi. İşte altın ve dolar için kritik tarih ve diğer detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-02-05 00:37:00 - 2023-02-05 01:04:16
Altın ve dolarda tahterevalli etkisi! Altın neden düştü? Biri tavan yapacak diğeri çakılacak, o kritik tarihe dikkat!

2023 yılının ilk faiz kararları için bekleyiş devam ediyor. ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz politikaları uzmanların da dikkatinde yer alıyor. Piyasayı derinden sarsan açıklamalar hemen hemen birçok alanda etkisini gösteriyor. İşte altın ve dolar için kritik tarih…

FED FAİZ KARARI PİYASAYI NASIL ETKİLİYOR?

Altın piyasası Şubat ayı Fed faiz kararı sonrası hareketlendi. Altın gram fiyatı ons altın cephesinde yaşanan değişimler ile yeni bir rekora imza attı. Ons altın 1959 dolar seviyelerini görerek 9,5 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise buradan aldığı destekle 1185 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Fed beklentilere paralel 25 baz puan artırımına giderek faizi 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti ve 'Güvercin' mesajlar güçlendi.

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz politikaları için tahminlerde peş peşe geliyor. 2023 yılının ilk faiz kararı uzmanların da dikkatinde yer alıyor. Açıklanacak karar ile birlikte altın, dolar ve kripto para başta olmak üzere piyasada büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda yaşanan pozitif hava ve dolar endeksi ile ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle geçtiğimiz 1 ayın en yüksek seviyesine kadar tırmandı.

FED KARARININ ETKİLERİ AÇIKLANDI

FED faiz kararlarının piyasa üzerindeki etkileri tartışma konusu olurken açıklamalarda ekonomistlerden geldi. Yapılan açıklamalar kapsamında FED tarafından açıklanacak olan faiz kararının 25 baz puan artacağı söyleniyor. Önümüzdeki dönem içerisinde ise faiz artış hızının yavaşlayacağı öngörülmektedir. Yapılan Tahminlerin gerçek olması durumunda ise piyasalarda sert dalgalanmaların olması beklenmiyor.

karar'ın aktardığı haberde: FED tarafından açıklanacak olan kararın farklı olması durumunda ise altın dolar ve Kripto para için ciddi bir hareketlilik olacağı söylenmektedir. FED faiz indirimlerinin durdurma ya da yavaşlatma iştahını arttırması yönünde açıklamalarda yapılmaktadır. 2023 yılında yapılacak ilk faiz kararları beklenirken ekonomi üzerindeki etkileri de tartışma konusu oluyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Uzmanlara göre: Fed'in beklentiler doğrultusunda faiz artırım hızını 25 baz puana indirmesi ve Jerome Powell'ın basın toplantısında verdiği mesajların "güvercin" olarak değerlendirilmesi altın fiyatlarını yükseltti. Fed'in Mart veya Nisan ayında faiz artırımlarını sonlandırması algısı güçlendi.

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