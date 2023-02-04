Altın fiyatları, dolar, euro ve gümüş kaç TL? Döviz rakamları son fiyatlar: 4 Şubat sterlin, ons, gram altın, çeyrek, yarım ne kadar oldu?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin ons gram, gümüş gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

4 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,80 (Alış) - 18,84 (Satış)

EURO: 20,29 (Alış) - 20,33 (Satış)

STERLİN: 22,61 (Alış) - 22,72 (Satış)

1 DOLAR = 18,84 TL

4 Şubat Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.128,28

Gram altın satış: 1.128,47

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.882,00

Çeyrek altın satış: 1.909,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.763,00

Yarım altın satış: 3.818,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.504,00

Tam altın satış: 7.606,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.729,00

Cumhuriyet altını satış: 7.846,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.704,00

Ata altın satış: 7.802,00

GÜMÜŞ ONS

22,3530

Ons altının son haftalarda 1990 doların üstüne çıkmasıyla birlikte gözler iç piyasadaki fiyatlara çevrildi.

Altın (ONS)

1.864,71

1.865,02

-2,50%

23:59

Ons altın ve gram altın fiyatları zirveden geriye düşerken yatırımcılar için dikkat çeken bir uyarılar geldi.

Altın fiyatları için, küresel piyasada dolar sabit kalsa bile yüzde 4 oranında yükseliş öngörüldüğü ifade edildi. Türkiye’nin altın ithalatı cari açıkta önemli bir rol oynarken Doç. Dr. Murat Turgut, “Çünkü altın sertifikasının altından bir farkı yok. Gram altından farklı değil. Yatırımcının bu alternatifi değerlendirmesinde ciddi fayda var” diyerek yatırımcılara tavsiyede bulundu.

ALTINDA YÖN NE OLUR?

Ons altın fiyatlarıyla ilgili yapılan analizde ise şu ifadelere yer verildi: "Altın piyasası her ne kadar kısa dönemli iniş çıkışlar yaşayabilecek olsa da yatırımcılar Federal Rezerv agresif para politikası sonuna yaklaştığında ve muhtemelen yıl sonuna doğru faiz indirimleri başlayabileceğinden epey iyimser hissediyorlar.

Powell yılın ilk faiz artırımı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında enflasyonu %2 hedefine indirebilmek için faiz oranlarının yılın geri kalan döneminde yükselmeye devam edeceğini belirtmesine karşın piyasa katılımcılarının çoğu ekonomik belirsizliklerin ve olası bir resesyon baskısının bunun gerçekleşmesine alan bırakmayacağını öngörüyor.

FED faiz kararı açıklandı! FED toplantısından ne karar çıktı?

Birçok insan FED faiz kararını merak ediyordu. Kısa süre önce FED faiz kararı açıklandı. Faiz kararı saat 22’de duyuruldu. FED faiz toplantısı ve faiz sonrası başkan Jerome Powell kameralar karşısına geçecek ve bütün dünyanın beklediği kararları açıklayacak.

Şubat 2023 Fed Faiz Kararı Açıklandı

Dünya para piyasasına yön verecek olan 2023 FED faiz kararı kısa süre önce açıklandı. 2023 yılında yapılan ilk Şubat ayı toplantısında faiz beklentileri de belli oldu. FED beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan arttırıldığını açıkladı. Böylelikle politika faizi %4,5 ile %4,75 Aralığına kadar çıkardı ve bu durum oy birliği ile kabul edildi. Bu da şu demek oluyor sonra 16 yılın en yüksek düzeyde olsa 25 baz puanlık faiz artırımı faiz artırımı hızında yavaşlatmaya gidilmiş oldu. Daha öncesinde Kasım ayında 75 baz puan Aralık ayında ise 50 baz puan faiz artırımı yaşanmıştı.



Birçok Türk vatandaşta doların ne durumda olduğunu merak ediyor. Özellikle kur korumalı mevduat sistemini devreye girmesiyle birlikte kurduğu için oynaklık ciddi oranda azalmıştı. FED faiz öncesinde dolar 18 lira 81 kuruş düzeyindeyken en yüksek 18 lira 94 lira seviyesine kadar görmüştü.