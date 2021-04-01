Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var

Stratejist Cüneyt Paksoy, vatandaşların yakından takip ettiği gram altın ile ilgili "450 lira altında 400-420 lira bandı alım fırsatı oluyor. Altın mutlaka portföylerde bulunmaya devam etmeli" ifadelerini kullandı.

Milliyet'te konuşan stratejist Cüneyt Paksoy küresel piyasalardaki son gelişmeleri, koronavirüs vakalarındaki yaşanan artışın piyasalara etkilerini yorumladı. ABD 10 yıllıklar ve dolar endeksindeki kritik not ve seviyelere değindi.

Dolar/TL'yi de değerlendiren Paksoy, kritik seviyelere dikkat çekti.

Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri de yorumlayan Paksoy, hem bankacılık endeksiyle ilgili hem de dolar bazlı endeksle ilgili önemli detaylar verdi.

Alınacak bandı işaret etti

Yayının son bölümünde altın fiyatlarını yorumlayan Cüneyt Paksoy, "450 lira altında 400-420 lira bandı alım fırsatı oluyor. Altın mutlaka portföylerde bulunmaya devam etmeli." dedi.