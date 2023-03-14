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Ekonomi

Altın uçtu, dolar sınırda ama on binlerce insan parasını oraya yatırmaya başladı! Herkes şaşkınlıkla izliyor

Altın yükselirken dolar ise sınırda beklerken 10 Mart itibariyle borsada pay senedi yatırımcısı 4 milyonun üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 14:19:00 -
Altın uçtu, dolar sınırda ama on binlerce insan parasını oraya yatırmaya başladı! Herkes şaşkınlıkla izliyor

Pay senedi yatırımcısı 4 milyonun üzerine çıktı. 10 Mart itibariyle pay piyasasına Geçen aya göre yaklaşık 160 bin kişi katıldı.

Borsa İstanbul’da pay piyasasında işlem yapan yatırımcı sayısı 10 Mart itibariyle 4 milyon 75 bin 641 kişiye yükseldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Şubat ayında söz konusu piyasada yatırımcı sayısı 3,85 milyon olarak gerçekleşmişti.

Pay senedi piyasasında aylık yatırımcı artışı yüzde 4,05 oranında 158 bin 776 kişi olarak gerçekleşti. Pay senedi yatırımcısı bir yılda yüzde 63,18 arttı. Son bir yılda pay senedi piyasasına 1 milyon 578 bin 10 kişi katıldı.

Borsa İstanbul’da toplam bakiyeli yatırımcı sayısı ise aynı tarihte 7 milyon 4 bin 638’e ulaştı.

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