Altın tahminleri son dakika: 2022 yılında altın fiyatları ne olur? | 23 Ağustos 2022 Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci günü olan 23 Ağustos Salı güncel altın fiyatları ekonomi takipçileri ve altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları önceki haftaların aksine güne yükseliş hareketiyle başladı. Altın fiyatları Yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altında en çok merak edilen soru “Altının gramı 1000 liranın altına düşecek mi?” oldu. Uzman isimler konuya ilişkin görüşlerini tek tek paylaştı. Peki, bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ağustos altın fiyatları, altın yorumları, güncel...

KUYUMCU ALTIN FİYATLARI CANLI

23 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 23 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.007,64'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.011,19 lira satış fiyatı 1.011,43 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.707,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.629,00 TL satış fiyatı 6.718,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.365.00 TL'den yapan yarım altın, 3.313,00 TL alış 3.367,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.682,00 TL seviyesinde yapmıştı. 23 Ağustos itibariyle 1.662,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.685,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.658,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.737,00 TL

Altın fiyatlarında yön ne olur? Almalı mı satmalı mı?

Gram altında görülen sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki gram altın 1000 liranın altına iner mi? Prof. Dr. Sefer Şener cevapladı.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre, Şener konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle gerek Avrupa’dan gelen enflasyon verileri gerekse arkasından İngiltere’den gelen enflasyon verisi ve ABD’de açıklanan enflasyon rakamları önümüzdeki dönemle ilgili kaygıları artırırken, faiz artışlarının da bütün merkez bankaları tarafından devam edeceği beklentisini ortaya çıkardı.

Bir taraftan kaygılar arttı diğer taraftan faiz artışı beklentileri yükseldiği için küresel çapta altının onsu 1730-1760 bandında aşağı yönlü olarak hareket etti. Dolayısıyla altındaki bir türlü 1800 dolar seviyelerinin kırılamayıp mevcut seviyesinde kalınması aslında beklentilerde bir nevi de olsa aşağı yönlü çevrildi.

ABD 10 yıllık tahvillerinin yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkması altının 1770 dolar seviyelerini aşmasını engelledi. Bu şartlar altında Rusya, Ukrayna savaşının getirmiş olduğu gerilim ve jeopolitik risk olmasa ons altında 1700 dolar seviyelerinin altını görmek mümkün olacaktır.

Altın yorumları son dakika

Prof. Dr. Sefer Şener yatırımcılara şu kritik ipuçlarını verdi: “Dolayısıyla bu yeniden hem altının ons fiyatını hem de gram altın fiyatını yukarı taşıyacak bir unsurdur. Bu olasılık değişmediği sürece ve kurlar da 18 liranın altına çekilmediği sürece altında yeniden 1000 TL’den daha aşağı seviyeleri görmek mümkün olmayacaktır. Orta ve uzun vadede mutlak suretle gram ve ons olarak da altın yukarı seviyelerde fiyat oluşumunu gerçekleştirecektir."

Altın düşecek mi son dakika 2022

Gram altın 1000 liranın altına düşer mi?

Altının yükselen faiz oranları ve ABD dolarındaki artan ivme karşısında zorlanmasına rağmen, Commerzbank değerli metal analisti Carsten Fritsch, mevcut ortamda fiyat hareketinin beklenenden çok daha iyi olduğunu söyleyerek, "Yatırımcıların hayal kırıklığına rağmen, altının bu yıl diğer varlık sınıflarına kıyasla hala en iyi performansı gösterdiği unutulmamalıdır" dedi.

ALMAN BANKA YIL SONU ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Alman bankası altın piyasasında bir miktar dirençli güç görse de, yılın geri kalanı için altın fiyat tahminlerini düşürmeye devam ediyor. Commerzbank, 2022 yıl sonu için altın fiyatı tahminini 1800 dolar/ons seviyesine indirdi. Fritsch, "Kısa vadede altın yeniden baskı altına girebilir çünkü ABD Merkez Bankası yıl sonuna kadar faiz oranlarını daha da yükseltebilir" ifadelerini kullandı.

2023 İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ancak Commerzbank altından tamamen vazgeçmiyor. Banka, toparlanma beklemek için biraz erken olduğunu ancak 2023'ün başında daha yüksek fiyat potansiyeli gördüklerini kaydederek, "Faiz artırım döngüsünün sona erdiği belli olur olmaz altın fiyat yükselmeye başlamalı. Dördüncü çeyrekte durumun böyle olması muhtemel” açıklamasında bulundu.

İslam Memiş altın yorumu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarında bir sarkma olacağını belirterek, o seviyeye kadar 'kesinlikle almayın' uyarısı yaptı. Memiş'in 'sanırım bir tuzak var' sözleri de dikkat çekti.