E devletten isim değiştirme nasıl yapılır 2022? Kimlik isim değişikliği nasıl yapılır?

E devletten isim değiştirilir mi?

Resmi duyuru ile birlikte ad soyad değişikliği yapmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan e-devlet üzerinden Ad soyad değişikliği uygulaması devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başvuruları alınan Ad ve soyad değişikliği e-Devlet'ten üzerinden yapılabilecek. Peki Ad soyad değişikliği nasıl yapılır, e-Devlet isim değiştirme ücreti ne kadar, e devletten isim değiştirme nasıl yapılır 2022? İşte e-devlet ad soyad değiştirme sayfası ekranı...

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşların genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine Aralık ayına kadar yapabilecek.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN AD SOYAD DEĞİŞİJKLİĞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi ya da diğer giriş yöntemlerini kullanarak giriş yapın.

Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

Bu aşamada ise "Mobil İmza" veya "Elektronik İmza" onayınız gerekmekte. İstenen girişi yaptıktan sona başvuru ekranı açılacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AD SOYAD DEĞİŞTİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı değişikliği uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.

İSİM DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELERDİR?

Bir mahkeme ya da dava ile uğraşmaksızın isim değiştirme işlemini gerçekleştirmek için bazı şartlar mevcut.

Bu şartlar Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre şu şekilde:

*Kişinin soyadının Soyadı Kanununa aykırılık teşkil edecek şekilde imla veya yazım hatası olması

*Soyadının genel ahlaka uymaması, anlam kaymalarına sebep olması

*Toplumca komik bulunan isim ve/ veya soyada sahip olunması

*Kişinin isminin bir terör örgütü elebaşıyla veya toplum tarafından bilinen bir suçlu ile aynı olması

*Kişinin isminin ahlak kurallarına aykırılık teşkil etmesi

*Telaffuzu, söylenmesi zor bir isme sahip olunması

*Kişinin kimliğinde yazan isimle tanınmaması, farklı bir isim veya lakap ile seslenilmesi, bunun uzun bir süredir devam etmesi bu sebeple kimlikteki isminin tanınma hususunda eksik kalması (mahlas)

*Yapmış olduğu iş nedeniyle isminin haklı olarak değişmesini gerektiren haller

*Kişinin kendisine veya ailesinden birine karşı pek kötü bir suç işleyen kişiyle aynı ismi taşıması ve bu durumun bir travma yaratması

*Kişinin isminin değiştirilmesini gerektiren haklı sebep gösterilebilecek diğer haller.

İsim değiştirme şartlarını taşımayan vatandaşlar, haklı sebep olarak nitelendirilebilecek haller mevcut olması halinde de İsim değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeler sonucunda başvurular kurul kararıyla değerlendirilip, işlem sonuçlandırılır.

E-Devlet isim değiştirme Ne zamana kadar?

Ad ve soyadı değişikliği başvuruları 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabilecek.

Yapılan resmi açıklamaya göre 06.12.2022 tarihine kadar e-devlet üzerinden isim soyisim değişikliği yapılabilecek.

ELEKTRONIK İMZA NEDİR (MOBİL İMZA) NASIL ALINIR?

Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

18 Yaş Altı isim değişikliği nasıl yapılır? 18 yaş altı isim değişikliği e-devlet



18 yaşından küçük fakat ayırt etme gücüne sahip çocukların velileri isim değiştirme davası açmaktan kaçınırlarsa çocuk kendisi de dava açarak isim değiştirebilir. Bunun nedeni ayırt etme gücüne sahip olması ve isim hakkının kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmasıdır.

E-Devlet isim DEĞİŞTİRME kaç günde sonuçlanır?

Yazılı olarak adresinize gönderiliyor. Kaç günde gelir? e-devletten öğrenilir.