Aile Destek başvurusu yap: Aile Destek Paketi başvuru e-Devlet | SED yardımı başvurusu

Çocuğu öğrenci olan ailelere devlet tarafından destek ödemesi yapılıyor. Milyonlarca öğrenci kısa süre sonra okula başlayacak. Okula giden çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için devletten ödeme yapılacak. Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor.

Destek başvuruları e-devlet üzerinden tamamlanıyor. Peki, SED ödemesi ne zaman yatırılacak? SED ödemesi nedir ve başvuru nasıl yapılır 2022?başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilir? İşte e devlet 2022 Aile Destek Programı başvuru ekranı ve bilgiler...

Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor!

Sosyal ekonomik destek ne kadar 2022?

BAKAN YANIK DUYURDU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çocukların okul masrafları ve ihtiyaçlarının giderilmesi için başvuru şartlarını karşılayabilen ailelere destek ödemesi yapılacak. SED (Sosyal ve Ekonomi Destek) hizmeti kapsamına giren destek ödemelerinin yapılacağı Bakan Yanık tarafından açıklandı. Bakan Yanık yaptığı açıklamada , “SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328.311.460 TL yatırdık." İfadelerini kullanan Bakan Yanık, bu yardımdan faydalanan toplam 140 bin civarı aile olduğunu ve ortalama yardım miktarının 2 Bin 337 TL olduğunu belirtti.

SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK YARDIMI NEDİR?

E-Devlet üzerinden yapılmış olan açıklamaya göre, “Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli geliri bulunmayan ailelerin çocukları ekonomi destek hizmetinden yararlandırılmaktadır. Sosyal ve ekonomi destek hizmeti için yapılan başvurulara yapılan araştırma inceleme ve değerlendirme sonucunda karar verilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi okuduktan sonra başvuru için karar veriniz. İsterseniz ikamet ettiğiniz ilde size en yakın sosyal hizmet merkezine dilekçeyle veya şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.” söylenildi.

SED başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerine bizzat giderek SED yardımına başvurabileceğiniz gibi müdürlüklere dilekçe göndererek de bu yardıma başvurabiliyorsunuz. E-devlet üzerinden de anne ve babalar; SED yardımına başvurabiliyorlar.

E-devlet üzerinden SED başvurusu nasıl yapılır?

www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.(↓) E -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

Aileler ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. SED başvuru formuna aşağıda vermiş olduğumuz linkten ulaşabilirsiniz.(↓)

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİNİN AMACI VE İÇERİĞİ NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

KİMLER SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

Her aileye 500 TL yardım başvurusu nasıl yapılır merak edenler için okumaya devam edin.

Dar gelirli ailelere sosyal yardımlar her ay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde devam ediliyor. Çeşitli nedenlerden dolayı hayatını idame ettirmekte zorlanan ailelere her ay 500 lira sosyal yardım yapılıyor. İşte, e-Devletten 500 TL yardım başvurusu formu…

500 TL Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile Destek Programı bünyesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından maddi durumu elverişsiz olan ailelere verilen 500 lira sosyal yardım parası için başvurular devam ediyor. Bu yardımdan yararlanmak isteyen aileler öncelikle PTT şubelerine giderek T.C. kimlik numaraları karşılığında kendilerine E-Devlet şifresi almaları gerekiyor.

Aile Destek Programı başvurusu yapmak isteyenler öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesine giriş yapmaları gerekmektedir. Hemen ardından Bakanlık sayfasında karşınıza çıkan Hizmetler bölümünden Aile Destek Paketi ibaresine tıklayarak başvuru kısmına ulaşmalıdırlar.

Eğer ki E-Devlet sistemi üzerinden sosyal yardım başvurusu gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları’na gitmeniz gerekmektedir.

500 TL Sosyal Yardım Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Devlet kurumlarına başvuruda bulunarak 500 lira sosyal yardım parası almak isteyen dar gelirli aileler, bu yardım başvurularının ne zaman sonuçlanacağı konusunda bilgileri araştırmaktadır. Şu iyi bilinmelidir ki bu kısım yoğunluk derecesine göre değişmektedir.

Sosyal yardım başvuruları olumlu sonuçlanan aileler 1 ay içerisinde 500 lira destek paralarını alabilmektedir.

Eğer ki nakit anlamda destek alıyorsanız hesaplarınıza yatan 500 liralık tutarı, PTT şubelerine giderek ya da PTT ATM’lerden anında çekebilirsiniz. Sürekli olarak her ay gerçekleştirilen 500 TL sosyal yardım ödemeleri de PTT şubelerinden alınabilmektedir.

Sosyal yardım başvurularınız sonuçlandıktan sonra irtibat halindeki cep telefonlarınıza Bakanlık tarafından kısa SMS gönderilecektir. Gönderilen bu kısa SMS’in hemen ardından yapmanız gereken işlemlere anında ulaşabilir ya da bu bilgileri E-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Eğer ki sosyal yardım başvurunuz üzerinden uzunca bir zaman geçmesine rağmen haber alamadıysanız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iletişim numarası olan ALO 170 hattı üzerinden de bilgi alabilirsiniz.

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