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Aktüel Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu
Aktüel

Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda yarışmada yer alacak 12 film belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:42:22 -
Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu

ANTALYA (AA) - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de başlayacak festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 47 film başvurdu.

Festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata ile sinema yazarları Sevin Okyay ve Mehmet Açar'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda yarışmada yer alacak 12 film belirlendi.

Yarışmada Fikret Reyhan'ın "Çatlak", Tankut Kılınç'ın "Dersaadet Apartmanı", Nesimi Yetik'in "Dirlik Düzenlik", Derviş Zaim'in "Flaşbellek", Orçun Benli'nin "Gelincik", Erdem Tepegöz'ün "Gölgeler İçinde", Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler", Tunç Şahin'in "İnsanlar İkiye Ayrılır", Atalay Taşdiken'in "Kar Kırmızı", Barış Gördağ ve Yasin Çetin'in "Koku", Ferit Karol'un "Kumbara" ve Reis Çelik'in "Ölü Ekmeği" adlı filmleri Altın Portakal ödülleri için yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na bu yıl getirilen "Türkiye'de ilk gösterim" koşulu dolayısıyla seçilen tüm filmler Türkiye'de izleyiciyle ilk kez Antalya'da buluşacak.

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