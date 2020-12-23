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Gündem Altın nerede bulundu? Gübretaş maden ocağı nerede?
Gündem

Altın nerede bulundu? Gübretaş maden ocağı nerede?

Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın rezervinin bulunması nedeniyle gözler altının bulunduğu Gübretaş maden ocağına çevrildi. Peki Gübretaş maden ocağı nerede? Gübretaş nerede? 3.5 milyon onsluk altın nerede bulundu? İşte doğalgaz keşfinden sonra yüzlerin bir kez daha güldüğü Gübretaş altın maden ocağının bulunduğu yere ilişkin bilgiler.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:49:00 - 2020-12-23 09:54:29
Altın nerede bulundu? Gübretaş maden ocağı nerede?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğininin müjdesini vermesinden sonra gözler altın rezervinin bulunduğu maden sahasına çevrildi. Peki Gübretaş maden ocağı nerede?

Altın nerede bulundu? 

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi. Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı. Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Fahrettin Poyraz, Gübretaş açısından ciddi bir değeri ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz" diye konuştu.

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