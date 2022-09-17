Altın neden düşüyor son dakika: Altın sert düşüş yapar mı, çakılır mı? Altının düşüş nedeni, altın yorumları uzmanlardan

Ons altın fiyatları 1.675 dolar ile haftayı tamamlamadan önce iki yılın en düşük seviyesi olan 1.650 dolara kadar düştü. Fed'in yaklaşan faiz artırımının külçenin cazibesini azaltmasıyla beş hafta içinde geçen hafta hariç dördüncü hafta kaybını kaydetti.

GRAM ALTIN 2 AYIN DİBİNDE

Altının gram fiyatı, dün 971 TL’ye kadar düşerek 22 Temmuz'dan bu yana en gördüğü en alt seviyeye geriledi. Ardından altın piyasasındaki hızlı alımlarla 986 TL’ye kadar yükselen gram altın, 983 TL’den haftayı tamamladı.

VERİLER FED KORKUSUNU ATEŞLEDİ

Fed'in daha agresif hareket etmesi gerekebileceğine dair korkuları güçlendiren sıcak ABD enflasyon raporuyla birlikte perşembe günkü sağlam perakende satışları ve işsizlik başvuruları verileri, altına son darbeyi vuran gelişmeler oldu.

TAHMİNLER YANILDI

Altın ayrıca, Dünya Bankası ve IMF'nin kilit ekonomiler için büyüme tahminlerini düşürmesiyle birlikte, artan ekonomik belirsizlik dönemlerinde daha güvenli bir liman varlığı olarak parlaklığını kaybetti. Bu arada önde gelen ABD şirketleri ekonomik görünümler konusunda zayıf rehberlik yaptı ve altın yatırımcılarını zarara uğrattı.

"ALTIN BASKI ALTINDA KALACAK"

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Kitco News'e verdiği demeçte, "Fed önümüzdeki hafta 100 baz puan ile sürpriz yaparsa, 1.600 doların kırılmasını ve altının görünümünün daha da kötüleşmesini bekliyoruz. Ancak politika yapıcıların 75 baz puanlık bir artışa bağlı kalmaları muhtemel. Yine de piyasalar, Fed’in Kasım toplantısında bu tempoyu koruması için hazırlıklı olmalı. Bu da altını baskı altında tutacaktır." dedi.

FED FAİZLERİ NEREDE DURDURACAK?

Moya, "Gelecek birkaç ay içinde ekonomik veriler kötüleşirse, Fed'in vites küçültmesi muhtemel. Enflasyonun düşüşünü de görmemiz gerekiyor. Fed'in endişelenmesi gereken bir dengeleme eylemi var. Çok fazla acı hissetmeden oranları yüzde 5 veya daha yükseğe çıkaramaz." dedi.

STRATEJİSTLER "SATIYORUZ" DİYOR

TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Ghali, "Fed beklentilerindeki bir yeniden fiyatlandırmanın, artan kalıcı enflasyon ortamında sarı metalde devam eden çıkışları daha da kötüleştireceği beklentisiyle ticareti başlattık... Analizimiz, altın fiyatlarının yükseliş döngüsünün bir sonraki aşamasında fiyatlanmadığını gösteriyor" dedi.

Altın fiyatları tepetaklak oldu! İslam Memiş ‘son alım fırsatı’ dedi: Ekim ayında rüzgar terse dönecek

İSLAM MEMİŞ’TEN YILSONU GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise bu yılsonuna kadar altında yeni bir rekor beklediğini belirterek, “Gram altında son alım fırsatı” dedi ve Ekim ayına işaret etti. “Ekim ayı itibariyle merkez bankaları sahadan çekilir, piyasa kendi hikâyelerini yazar” diye konuşan İslam Memiş şunları söyledi:

“İçeride gram altın 1030 lirada 998 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı’da 994-995 bandında. 2 ay sonra 1000 TL'nin altını indi. Kısa vadede 950-1000 lira arasında olmayı sürdürecek. Uzun vadeli olarak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını görüyorum. 950-1000 lira şu an için düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bir fırsat. Yılsonuna doğru yeni bir rekor denemesi ile 1250-1450'yi görebilir. Çünkü riskler artmaya devam ediyor. Yılın son çeyreğinde ne olacağı belli değil dünya genelinde. Merkez Bankaları altın alımlarını devam ettiriyor. Bunların hepsi bir artış sebebi. Son 20 yıldır gram altın yatırımcılarına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Geçen sene 480 liraydı gram altın."

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