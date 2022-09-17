Fenerbahçe Alanyaspor maçı nerede oynanacak? | Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanya 11'i

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanya 11'i...

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 18 Eylül Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER!

FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Peres, Ferdi, Osayi, Zajc, Crespo, Arda Güler,

İrfan Can, Diego Rossi, Serdar Dursun

ALANYASPOR: Runarsson, Furkan, Khadim, Balkovec, Pereira, Doumbia,

Umut, Lusamba, Eduardo, Efecan, Diedhou

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı biletleri Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

Misafir Tribünü: 200,00 TL

FENERBAHÇE'DE ROTASYON YAPILACAK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürecek. Portekizli teknik adam, 2 gün önce deplasmanda Rennes ile mücadele vermeleri sebebiyle takımında çok sayıda değişikliğe gidecek. Fransız ekibi karşısında süre almayan ya da sonradan oyuna dahil olan Willian Arao, Miguel Crespo, Fedi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in riske edilmesi beklenmiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor. Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 14 gol kaydetti.Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Sırbistan'nın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Cemaleddin Muhammedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler serbest 125 kiloda bronz madalya kazandı. İlk turda Kanalı Amar Dhesi'yi 5-0 yendi. Çeyrek finalde ABD'li Gable Dan Stevenson'a 8-0 mağlup olarak final şansını yitiren Taha Akgül, bronz madalya mücadelesi için repesaj maçlarında Kırgız Ayaal Lazarev'i 4-0; Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'ı da 5-0 yenerek Tokyo 2020'yi bronz madalya ile tamamladı.

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