Dünyanın en büyük ordularından biri İtalya'dan dikkat çeken paylaşım! Bayraktar TB2'yi hedefleri arasına aldı

Ürettiği İHA ve SİHA'larla dünyanın birçok ülkesinin gözüne giren Baykar'a talepler gelmeye devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük 10 ordusundan birine sahip olan İtalya, Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'yi hedefleri arasına aldı.Ürettiği İHA ve SİHA'larla dünyanın birçok ülkesinin gözüne giren Baykar'a talepler gelmeye devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük 10 ordusundan birine sahip olan İtalya, Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'yi hedefleri arasına aldı.