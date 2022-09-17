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Dünyanın en büyük ordularından biri İtalya'dan dikkat çeken paylaşım! Bayraktar TB2'yi hedefleri arasına aldı

2022-09-17 13:30:39
Dünyanın en büyük ordularından biri İtalya'dan dikkat çeken paylaşım! Bayraktar TB2'yi hedefleri arasına aldı

Ürettiği İHA ve SİHA'larla dünyanın birçok ülkesinin gözüne giren Baykar'a talepler gelmeye devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük 10 ordusundan birine sahip olan İtalya, Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'yi hedefleri arasına aldı.Ürettiği İHA ve SİHA'larla dünyanın birçok ülkesinin gözüne giren Baykar'a talepler gelmeye devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük 10 ordusundan birine sahip olan İtalya, Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'yi hedefleri arasına aldı.

#1
Foto - Dünyanın en büyük ordularından biri İtalya'dan dikkat çeken paylaşım! Bayraktar TB2'yi hedefleri arasına aldı

Savaş alanı simülasyonunda Bayraktar TB2 sürprizi! Dev ordu talip oldu. Dünyanın en büyük ordularından birine sahip İtalya, Bayraktar TB2'ye talip oldu. İtalya tarafından yapılan paylaşımda ülkenin askeri olarak gelecek vizyonunun yer aldığı bir görsel yayımlandı. Görselde dünyada birçok ülkeye satışı gerçekleştirilen Bayraktar TB2'nin de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

#2
Foto - Dünyanın en büyük ordularından biri İtalya'dan dikkat çeken paylaşım! Bayraktar TB2'yi hedefleri arasına aldı

ORDU PLANLAMASINDA TB2 DE YER ALDI- İtalyan Silahlı Kuvvetleri, savaş alanı simülasyonu paylaşarak askeri alanda gelecek vizyonunu paylaştı. Görselde Bayraktar TB2 SİHA'sının yer alması dikkat çekti.

#3
Foto - Dünyanın en büyük ordularından biri İtalya'dan dikkat çeken paylaşım! Bayraktar TB2'yi hedefleri arasına aldı

NATO'DA EN BÜYÜK ÜLKE OLABİLİR Avrupa Birliği ve NATO'da dünyanın en büyük ordularından birine sahip olarak yer alan İtalya'nın Bayraktar TB2'yi alması durumunda, NATO'da bu SİHA'yı alan en büyük ülke olacak.

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