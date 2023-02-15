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Ekonomi Altın neden çakıldı? Hatice Kolçak önce duyurdu, sonra altınla ilgili büyük tüyoyu verdi
Ekonomi

Altın neden çakıldı? Hatice Kolçak önce duyurdu, sonra altınla ilgili büyük tüyoyu verdi

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, 'Altın fiyatları neden bu kadar düştü?' sorusuna cevap verdi. Kolçak, altın alımı için fırsat seviyeleri olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 15:11:00 -
Altın neden çakıldı? Hatice Kolçak önce duyurdu, sonra altınla ilgili büyük tüyoyu verdi

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarındaki sert düşüşe ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Hatice Kolçak, ABD'den gelen son veriler neticesinde ons altında düşüşün yaşandığını ve buna bağlı olarak gram altının gerilediğini söyledi.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Altın 1837 dolar seviyesinde. Dün ABD enflasyonu geldi. Enflasyon beklentinin üzerinde geldi. Bu verilerin ardından piyasalara satış getirmesi bekleniyordu. Bir dalgalanma söz konusu oldu. Bunun devamında dün gece FED Başkanı konuştu. Tüm fiyatlamalar FED Başkanının açıklaması sonrası değişti. Buradan takip etmemiz lazım. Ons altın kritik bir noktada. Bir satış baskısı daha yaşarsa 1805 dolara kadar gerileyebilir. Alım yerleri buralar. Ama illa alacaksam buradan ve biraz daha düştüğünde alabilirim" dedi.

"Dolar her an 19'u görebilir"

Dolar kuruna ilişkin de konuşan Kolçak, "Dolar ipin ucunda artık. Her an yukarı doğru hareket edebilir. Mesela altın ithalatı yasaklandı. Dolar topun ağzında gibi. 19'lara yakınız artık" ifadelerini kullandı.

Güncel altın fiyatları

Gram altın 15.10 itibariyle 1112 liradan işlem görüyor.

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