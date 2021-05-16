Altın ne kadar oldu? 16 Mayıs çeyrek, tam, gram altın fiyatları
16 Mayıs Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişi ile takip ediliyor. Peki, Altın ne kadar oldu? İşte 16 Mayıs çeyrek, tam, gram altın fiyatları
Haftanın son gününde altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hem dolar kurundaki artış hem de ons altının değer kazanması iç piyasada altının gramının 500 lirayı aşmasını sağlamıştı. Peki, Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? 16 Mayıs 2021 altın fiyatları
Altın ne kadar oldu?
Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 503,31 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.267,50 liradan işlem görüyor
GRAM ALTIN FİYATI
495,86
503,31
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
501,08
501,15
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.842,61
1.844,25
ÇEYREK ALTIN FİYATI
801,72
819,38
YARIM ALTIN FİYATI
1.598,43
1.638,76
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.206,88
3.267,50
ATA ALTIN FİYATI
3.268,00
3.385,00