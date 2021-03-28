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Ekonomi Altın ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları anlık
Ekonomi

Altın ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları anlık

Altın fiyatları ne kadar? Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası döviz kuru başta olmak üzere gram, çeyrek, cumhuriyet, tam, yarım altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme oldu. Geçen hafta sonu 404 TL olan gram altın fiyatı hafta başında 484 TL ile piyasayı açtı. Hafta ortasına doğru 440 TL seviyelerinde seyreden altın cuma gününü 450 TL’den kapattı. Düğün yapacaklarlar ve altına yatırım yapacaklar anlık anlık altın fiyatlarını takip ediyor. Peki hafta sonu altın ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Mart Pazar güncel altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 09:26:00 -
Altın ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları anlık

Altın fiyatları son dakika haberleri yakıdan takip ediliyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası döviz kuru başta olmak üzere gram, çeyrek, cumhuriyet, tam, yarım altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme oldu. Geçen hafta sonu 404 TL olan gram altın fiyatı hafta başında 484 TL ile piyasayı açtı. Hafta ortasına doğru 440 TL seviyelerinde seyreden altın cuma gününü 450 TL’den kapattı. Düğün  yapacaklarlar ve altına yatırım yapacaklar anlık anlık altın fiyatlarını takip ediyor. Peki hafta sonu altın ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet, reşat altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Mart Pazar güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar?

451,25

451,50

Altın (ONS)  ne kadar?

1.732,32

1.732,67

Cumhuriyet Altını ne kadar?

2.886,00

2.967,00

Yarım Altın ne kadar?

1.450,00

1.489,00

Çeyrek Altın ne kadar?

727,00

745,00

Reşat Altını ne kadar?

2.918,47

2.999,95

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