Altın kaç lira oldu? 7 Aralık Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

7 Aralık 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını son durum nedir?

Altın kaç lira oldu?

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 461,39 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.1 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 461,43 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 461,35 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.838,21 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 757,30 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.17 hareketli başladı. Peki **7 Aralık 2020 Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 758,60 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 749,40 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet altın adedi ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.019,90 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.15 artışla başladı.**7 Aralık 2020 Pazartesi bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 3.024,30 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.997,10 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.838,21 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.