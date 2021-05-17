Altın için kısa ve orta vadede tahminini açıkladı: Ancak...

Altın fiyatları bugün 3 ayın zirvesine yükseldi. Uzmanlara göre, altın fiyatlarının yükselmesinin nedeni ise dünyadaki olumsuz haberler...

Altın fiyatları ile ilgili bir yorum da deneyimli analist Thang Le'den geldi.

"Kısa ve orta vadede ters sinyal yok"

Kriptokoin'in haberine göre; Thang Le, altının mühim bir yükseliş eğilimi gösterdiğini ve maksimum dalga boyu 1.856 dolar/ONS seviyesinde yer aldığını ifade etti.

Analiste göre, altın fiyatları için şimdi dirençler 1.870 dolar/ONS ve 1.900 dolar/ONS seviyesinde. Le'ye göre, destekler ise 1.835 dolar/ONS, 1.815 dolar/ONS ve 1.790 dolar/ONS seviyesinde.

Thang Le, altın fiyatlarının şimdi yükseliş eğilimini gösterdiğini, kısa ve orta vadede ters sinyalin olmadığını, uzun vadede ise altının düşüş eğiliminde kaldığını iddia etti.