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Altın gram fiyatı gram altın bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaçtan satılıyor?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Geçen haftadan bu yana fiyatlarda artış yaşanan altın fiyatlarında son durum ne? Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaçtan satılıyor? 4 Eylül 2019 Çarşamba anlık ve güncel altın kuru fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz. Peki 4 Eylül 2019 dolar ne kadar? Dolar kuru güne bugün nasıl başladı? İşte detaylar.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:22
Altın gram fiyatı gram altın bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaçtan satılıyor?

Altın fiyatları güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Geçen haftadan bu yana fiyatlarda artış yaşanan altın fiyatlarında son durum ne? Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaçtan satılıyor? 4 Eylül 2019 Çarşamba anlık ve güncel altın kuru fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz.

Gram altın bu sabah saatlerinde 283,88 lira seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın yüzde 0,25 primle 455.50 lira, Cumhuriyet altını 1.888 liradan satılıyor. Altının onsu ise güne yüzde 0,23 değer kaybıyla başlayarak 1.542,54 dolar seviyelerinde alıcı buluyor.

Peki 4 Eylül 2019 dolar ne kadar? Dolar kuru güne bugün nasıl başladı? dolar biraz gevşeyerek dünü 5,72 TL seviyelerinde kapatan dolar/TL, bu sabaha 5,73 seviyesinin hemen üzerinde yer alarak başladı. Dün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine göre enflasyon beklentinin altında gerçekleşti. Euro/TL ise 6,29 TL seviyesinde yer alıyor.

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:22
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