Altın fiyatlarına 'iflas' yükselişi!
ABD'nin 16'ncı büyük bankası SVB'nin batması sonrası ABD finansal sistemine yönelik oluşan endişeler ve Fed'in faiz artırımını yavaşlatacağı, durduracağı beklentilerinin ortaya çıkması ons altında fiyatı 1900 dolar direncinin üzerine taşıdı.
Altın fiyatları da Silikon Vadisi Bankası (SVB) iflasının piyasalarda endişeleri artırmasından pozitif etkilendi. Ons altın fiyatı 1914 dolara yükseldi.
Ons altın 1914 dolar seviyesinin test edilmesinin ardından kar realizasyonları gelse de 1900 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor.
Analistler, piyasanın Fed'in gelecek hafta yapılacak FOMC toplantısında faizi değiştirmemesi olasılığının fiyatlandığını belirtiyorlar. Ancak piyasada yönü ABD'de bugün Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak TÜFE verisinin belirleyeceğin vurgulanıyor.
TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in faiz artırımı için elinin güçleneceğine dikkat çeken analistler, altında yeniden 1900 dolar/ons seviyesinin altına gelinebileceğine işaret ediyorlar.
Spot altın icin bugün direnç 1917 dolar/ons, buranın aşılması halinde 1938 dolara kadar bir hareket olabileceği belirtiliyor. Destekler ise 1900 ve 1884 dolar sevilerinde.
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