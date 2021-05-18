Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

18 Mayıs Salı günü altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Gram altın ne kadar?

Önceki kapanışını 498,95 TL'den yapmış olan gram altın, bugün 499,60 TL alış ve 499,69 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Önceki kapanışımı 3.268,00 TL'den yapmış olan cumhuriyet altını 3.168,00 TL alış ve 3.273,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Önceki kapanışını 1.640,00 TL'den yapan yarım altın, 18 Mayıs sabahında 1.584,00 TL alış ve 1.643,00 TL satış fiyatına sahip.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Önceki kapanışını 1.640,00 TL'den yapan yarım altın, 18 Mayıs sabahında 1.584,00 TL alış ve 1.643,00 TL satış fiyatına sahip.