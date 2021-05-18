  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail ve Siyonist menşeli mallara “boykot” çağrısı
O ilde büyük korku... Deprem zannedip kendilerini sokağa attılar!
Bakanlık duyurdu! 110 kaymakam adayı alınacak
Mısır'dan Gazze'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
Ekonomi Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!
Ekonomi

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Altın fiyatları 18 Mayıs Salı gününde de yükselişini sürdürüyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 08:54:00 -
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

18 Mayıs Salı günü altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Gram altın ne kadar?

Önceki kapanışını 498,95 TL'den yapmış olan gram altın, bugün 499,60 TL alış ve 499,69 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Önceki kapanışımı 3.268,00 TL'den yapmış olan cumhuriyet altını 3.168,00 TL alış ve 3.273,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Önceki kapanışını 1.640,00 TL'den yapan yarım altın, 18 Mayıs sabahında 1.584,00 TL alış ve 1.643,00 TL satış fiyatına sahip.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Önceki kapanışını 1.640,00 TL'den yapan yarım altın, 18 Mayıs sabahında 1.584,00 TL alış ve 1.643,00 TL satış fiyatına sahip.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör devleti İsrail'in kalbi vuruldu
Dünya

Terör devleti İsrail'in kalbi vuruldu

İşgal altında tutulan Filistinlileri hedef alan terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarına karşılık veriliyor. Son olarak İsrail'de askeri..
Psaki Filistin konusunda 'sessiz ve yoğun' çalıştıklarını açıkladı
Dünya

Psaki Filistin konusunda 'sessiz ve yoğun' çalıştıklarını açıkladı

İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin herhangi bir kınama veya yorum yapmadan brifing yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin soru..
Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin tarihi konuşması yeniden gündem oldu
Gündem

Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin tarihi konuşması yeniden gündem oldu

Terör devleti İsrail'in masum Filistin halkına yönelik katliamları sürerken 20. yüzyılın önemli ilim, fikir ve gönül insanlarından Prof. Dr...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay