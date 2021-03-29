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Ekonomi Altın fiyatları son dakika! Altın fiyatı gram altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, Cumhuriyet altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları son dakika! Altın fiyatı gram altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, Cumhuriyet altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları

Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası yükselişe geçen altın fiyatları geçen haftanın ortalarında sakinliğini koruyarak 450 TL seviyelerinde işlem görüyordu. Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yatırımcısına geçen hafta yüzde 2,2 kazandıran gram altın, günü 451,3 liradan tamamlamıştı. 29 Mart Pazartesi sabahına 450 TL seviyelerinde işlem gören gram altın fiyatı merak ediliyor. İşte gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları son durum bilgileri.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:46:00 - 2021-03-29 15:46:44
Altın fiyatları son dakika! Altın fiyatı gram altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, Cumhuriyet altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları

Altın fiyatları kaç lira oldu? sorusu düşün, nişan yapacaların yanında altına yatırım yapan ya da yapmayı düşünenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki yaşanana gelişmeler merak konusu. 29 Mart bugün saat 15.141’de gram altın alış fiyatı 454,16 TL, gram altın satış fiyatı 454,24 oldu. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haberde yer alıyor. İşte 29 Mart altın fiyatları canlı takip ekranı güncel liste...

GRAM ALTIN FİYATI

450,48

452,97

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

452,78

452,86

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.730,11

1.730,36

ÇEYREK ALTIN FİYATI

724,35

740,32

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.897,79

2.952,63%0,61

YARIM ALTIN FİYATI

1.444,37

1.480,85%0,61

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.897,79

2.952,63

ATA ALTIN FİYATI

2.977,02

3.052,17

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

247,28

297,82

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

407,75

437,52

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