Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı... Herkes şaşkınlıkla izliyor!

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 14 Mart 2023 gram altın 1161 liradan alıcı buluyor. Peki yükseliş ne zaman başlayacak? Elinde altın olanlar ne yapmalı?

14 Mart altın fiyatlarında düşüş var. Bugün gram altın 1.161,48, çeyrek altın 1.936, yarım altın 3.873,cumhuriyet altını 7.716 liradan alıcı buluyor. İslam Memiş, Haziran ayına dikkat çekti ve şunları söyledi:

-Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir. Haziran sonrası altın fiyatlarında rekorlar gelmeye devam eder.

-Gram altın, Haziran sonrasında 1.450-1.500 liraya kadar yükselebilir. Her sıkışma, her baskılanma daha büyük atakların habercisi.

-Gram altın, ons gibi değerinin altında. Elinde olan beklemeli, almak isteyen de acele etmeli.

-Bu seviyeler satış değil, alış seviyeleri.

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