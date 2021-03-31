Altın fiyatları sert düştü!

Ons altın fiyatları, ABD 10 yıllık hazine tahvil faizlerinin 1,77 ile 2021 yılının zirvesine yükselmesiyle 1678 dolar seviyesine kadar geriledi. Yurt içinde ons ve dolar/TL'den esen rüzgarla yön bulan gram altın, kurdaki yukarı yönlü hareket ve ons altın fiyatlarındaki düşüşle beraber dengelenerek 450 lira düzeylerinde işlem gördü.

ECB Pazartesi günü 2,3 trilyon dolarlık kamu sektörü tahvili alımı gerçekleştirirken 266,5 milyar dolarlık şirket tahvili aldı. AMB'nin tahvil alım hızında bir değişiklik görülmezken, Almanya 10 yıl vadeli tahvil faizi gün içerisinde 3 baz puan yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 19 Nisan'a kadar ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ının Covid-19 aşısı olabileceğini belirtmesiyle yeni virüs mutasyonuna rağmen risk iştahında artış görüldü.

Dolar, yükselen tahvil faizleriyle ikinci günde de güçlenmeye devam ederken ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi haftaya yüzde 1,65 civarında başladıktan sonra 10 baz puan yükselerek salı günü yüzde 1,77 seviyesine ulaştı.

Altın, geçen haftayı kayıpla kapattıktan sonra bu hafta da yüzde 1,5 aşağıda seyrediyor. Son 7 ayın 6'sını kayıpla kapatan ons altın fiyatları, sene başından bu yana yüzde 10'dan fazla değer kaybetmiş durumda.

Altın fiyatları, haftaya ons başına 1.730 dolar civarında başladıktan sonra yükselen tahvil faizleriyle hafta başından bu yana 40 dolardan fazla değer kaybederek 1.685 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL'deki yükseliş ile beraber geçen hafta değer kazanan gram altın, 475 lira seviyesine kadar tırmandıktan sonra gerilemişti. Gram altın, ons altın fiyatlarındaki düşüşü dolar/TL'deki yükselişin dengelemesiyle 450 lira bandına yerleşti.