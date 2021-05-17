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Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları son durum 17 Mayıs
Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları son durum 17 Mayıs

Altın fiyatları bayramda adeta rekora koştu. Altın fiyatı tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte dahi bir merak edilmeye başladı. Güncel, canlı anlık altın fiyatları tüm vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 17 Mayıs 2021 altın fiyatları güncel olarak araştırılıyor. 17 Mayıs 2021 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 09:03:00 -
Altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları son durum 17 Mayıs

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların güncel olarak araştırdığı konular arasında yerini alıyor. 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta sona eren tam kapanma sonrası kuyumcuların da açılacak olmasıyla birlikte altın fiyatları merak ediliyor. Peki cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

17 Masıy 2021 altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 501,85 TL'den alınıp, 501,93 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 805,00 TL'den alınıp, 831,00 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.599,00 TL'den alınıp, 1.661,00 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3.200,00 TL'den alınıp, 3.310,00 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 3.232,47 TL'den alınıp, 3.342,95 TL'den satılıyor.

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