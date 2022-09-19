Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş altın ve dolar sahiplerine tarih verdi: Beklenenden kötü geldi! Altın alınmalı mı, altın yükselir mi?

Son günlerde altında yaşanan düşüş sonrası gözlerin çevrildiği ünlü ekonomist İslam Memiş'ten dolar ve altın için yeni açıklamalar geldi.

İslam Memiş 2022 altın yorumu:

tv100'deki köşesinde piyasadaki son gelişmeleri yorumlayan Memiş, ''Eylül, EUR/USD, altın, gümüş, kripto paralar için “son baskılanmaya ayı” olabilir. TL karşısındaki fiyatlamalarda zaten sorun yok'' dedi.

İşte İslam Memiş'in Tv100'deki 'Borsa ve FED'in mesajları ne anlama geliyor?' başlıklı yazısı:

Son üç haftadır banka hisselerinde ciddi ralliler gördük.

Rekora doymayan bir trend varken karşımızda bugün yurt dışı nedenli satış görüyoruz.

Yurt dışı nedenli satış olmasa da teknik olarak zaten bir düzeltme yapması gerekiyordu.

Hazır satışlar gelmişken, heyecan da biraz azalmışken, oturup düşünmek gerek.

Türkiye’de bankacılık sektörü nerede, doğrumu yapıyorum, farklı alternatif var mı, nereden döner, nereden alınır vs…

Yükselişin ne kadar devam edeceğini bence başlatanlar da bilmiyor.

Eğer bilselerdi müşterileri ile net bir şekilde paylaşabilirlerdi.

Biz şunu biliyoruz ki, enflasyon karşısında bankacılık karı da eriyor, enflasyon baskısının ne kadar devam edeceği bilinmediği gibi muhasebesi de zordur.

Özellikle kar baskısı, marjların açılmasında etkili.

Seçim sürecinin kontrolünde ve takibinde olduğu için işleri çok da kolay değil.

Ondan sebep faklı şirketlerin hisseleri ile sepet yapmak en mantıklı karar olarak karşımıza çıkıyor.

Mesela; Dünya enerji krizinin kapısında, jeopolitik riskler artıyor, bilişim sektörü yenileniyor.

Enerji, savunma sanayii ve teknoloji şirketleri alternatif olabilir.

ABD enflasyon verisi nasıl bir mesaj verdi?

Açıklanan ABD enflasyon verisi beklenenden kötü geldi.

ABD’de tüketici enflasyonu Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 8,3 oldu.

Beklenti yüzde 8,1'di.

Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) 20-21 Eylül’deki 75 baz puan faiz artırımı da kesinleşmiş oldu.

Veri öncesi genel beklenti 50 baz puandı.

Kötü gelen veri, beklentileri değiştirdi.

Beklentileri aşan veri, risk iştahında azalmaya, küresel borsa, emtia ve kripto paralar da sert düşüşe neden oldu.

Yani, piyasalara yüksek enflasyon darbesi geldi.

Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık jumbo artırım tekrar gündeme geldi.

Dün yeni rallileri bekleyen piyasalar bugün yeni dipleri konuşur oldu.

Dengeler bir anda değişti!

Son bir kez borsa, emtia ve kripto paraların baskılanacağını görebiliriz.

Ekim ayı itibariyle merkez bankaları sahadan çekilir, piyasa kendi hikayelerini yazar ve fiyatlar.

'ALTIN VE DOLARDA YÖN YUKARI'

Eylül, EUR/USD, altın, gümüş, kripto paralar için “son baskılanmaya ayı” olabilir.

TL karşısındaki fiyatlamalarda zaten sorun yok.

Yön yukarı.

Dolar nereye, onlar oraya.

Borsanın mesajı “Ne olacağını ben de bilmiyorum”

FED'in mesajı “Son''.

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 19 Eylül Pazartesi 2022

TC. Merkez Bankası faiz kararı da Perşembe günü açıklanacak. Birçok vatandaş güncel gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarını arama motorlarında sorguluyor. Peki, 19 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 19 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

19 Eylül Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 983,47 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 979,75 lira satış fiyatı 979,94 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.537,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.479,00 TL satış fiyatı 6.573,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.281,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.239,00 TL alış ve 3.296,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Eylül itibariyle 1.624,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.648,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.478,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.569,00 TL

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