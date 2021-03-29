Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın 29 Mart anlık ve güncel altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşlar altın fiyatları son durumu merak ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması sonrası altın fiyatları, döviz kuruyla birlikte yükselişe geçti. Altını olanlar çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın kaç para bugün, cumhuriyet altını ne kadar oldu, tam altın düştü mü, çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 29 Mart son dakika altın fiyatları, güncel ve anlık altın fiyatları.