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Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın 29 Mart anlık ve güncel altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın 29 Mart anlık ve güncel altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşlar altın fiyatları son durumu merak ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması sonrası altın fiyatları, döviz kuruyla birlikte yükselişe geçti. Altını olanlar çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın kaç para bugün, cumhuriyet altını ne kadar oldu, tam altın düştü mü, çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 29 Mart son dakika altın fiyatları, güncel ve anlık altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 07:52:00 - 2021-03-29 07:53:25
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın 29 Mart anlık ve güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika haberleri yakıdan takip ediliyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası döviz kuru başta olmak üzere gram, çeyrek, cumhuriyet, tam, yarım altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme oldu. Geçen hafta sonu 404 TL olan gram altın fiyatı hafta başında 484 TL ile piyasayı açtı. Hafta ortasına doğru 440 TL seviyelerinde seyreden altın cuma gününü 450 TL’den kapattı. Düğün  yapacaklarlar ve altına yatırım yapacaklar anlık anlık altın fiyatlarını takip ediyor. Peki hafta sonu altın ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet, reşat altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

444,78

448,21

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

451,11

451,20

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.731,45

1.733,59

ÇEYREK ALTIN FİYATI

717,72

733,65

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.887,07

2.941,82

YARIM ALTIN FİYATI

1.439,02

1.475,42

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.887,07

2.941,82

ATA ALTIN FİYATI

2.952,24

3.026,79

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

245,61

295,89

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

405,01

434,67

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,52

6,52

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,04

25,09

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