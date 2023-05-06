Altın fiyatında yeni talep arzı solladı! Kuyumcular anlattı! Net rakam: Altında 3 kritik gelişme var, yarışıyor

Talep arzı solladı, kuyumcular anlattı: 3 kritik gelişme var, altın rekor kıracak

Altın fiyatları dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası ekran değişti! Ekran fiyatlarında 1.276 TL seviyelerinden 1.254 seviyelerine kadar indi. Günlük düşüşün yüzde 2’nin üzerine çıkmasıyla yatırımcı altında grafiğin hangi yöne gideceğini merak ediyor. Kapalı Çarşı kuyumcu esnafı ise düşüşlere rağmen altında olumlu seyrin devam ettiğini açıkladı.

Altın fiyatlarında ekran ile Kapalı Çarşı arasında 105 liralık farkın ortaya çıkması yatırımcının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Dün açıklanan ABD istihdam verilerinin ardından ons tarafındaki düşüşle beraber gram fiyatı da büyük bir gerileme kaydetti. Kuyumcu esnafı ise gram altın fiyatları için önemli açıklamalar yaptı.

SERT DÜŞÜŞ SONRASI TOPARLANMA

ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası altın yüzde 2 değer kaybederek 1.258 liraya kadar geriledi. Türkiye’de gece saatlerinde gram altın fiyatlarında gözlenen toparlanmayla beraber sarı metalin ekran fiyatı 1.264 TL seviyelerine kadar çıktı. Altın fiyatlarındaki bu oynaklık sonrası kuyumcu esnafından önemli bir açıklama geldi.

SERBEST PİYASASA REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Ons altın 2 bin 50 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın rekor tazeleyerek gün içinde 1385 lirayı gördü. Yatırımcısının yüzünü güldüren gram altına talep de devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 1385 liradan, çeyrek altın 2 bin 280 liradan, yarım altın 4 bin 560 liradan tam altın ise 9 bin 350 liradan satılıyor.

FİYATLARI 3 GELİŞME ETKİLİYOR

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Gram altında yaşanan yeni rekora değinen Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, ''Ons altın fiyatının yukarı yönlü olması gramdaki yükselişe etken oluyor. Bununda birkaç temel sebebi var. Birincisi; FED’in faiz artırımlarına devam edip etmeyeceği konusuydu. İkinci ise ABD’deki bankaların iflas haberlerinden etkilenmesi. Üçüncüsü; şu anda arzdan çok talebin olması.

YOĞUN TALEP VAR

Ons altın 2 bin 50’lerde seyrediyor, kendi rekoru olan 2 bin 78’i test etti. İç piyasada gram altına yoğun talep var. Altının ileriki dönemlerde yönünün yukarı yönlü olması bekleniyor. Gram altın 1385 TL, çeyrek 2 bin 280 TL, yarım 4 bin 560 TL, tam altın ise 9 bin 350 TL’den alıcı buluyor. Yurt dışından gelecek haberleri bekliyoruz. Altın her zaman güvenli limandır alıcısını her zaman sevindiriyor'' şeklinde konuştu.