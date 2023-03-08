Altın, dolar takip edilirken Mehmet Ali Yıldırımtürk son tahminini yaptı: 60 lira birden artacak

Ekonomik ve siyasi gelişmeler olarak yoğun bir haftaya başladık. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk haftanın ilk yorumunda altın fiyatları ile ilgili beklentileri, kimin alıp kimin sattığı konusundaki gelişmeleri bu hafta dış piyasalardaki ekonomik verilerin altına ve dövize yansımalarını değerlendirdi.

Gram altın fiyatı güne 1102 TL’den başlarken şu dakikalar itibariyle gram fiyatı ekranlarda 1105 TL’den işlem görüyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, FED ve gelişmiş ülkelerden gelecek ekonomik verilerin piyasalara yön vermeye devam edeceğine vurgu yaptı.

İç piyasaya ilişkin yorumlarda bulunan Yıldırımtürk, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Enflasyona karşı parasının değerini korumak için içerde altın alımları yapıldığını görüyoruz. Bir miktar satışların, deprem bölgesinde binaların yıkılmasıyla yastık altında kalan altınlara ulaşılamadı veyahut bir miktar mağduriyetler oluşmuştur düşüncesiyle acaba elimdeki altını alıp bankaya mı yatırayım şeklinde gelişmeler var ama bu çerçevede satışların sınırlı olduğunu görüyoruz fakat genelde enflasyona karşı paranın değerini korumak için vatandaşın altın aldığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarının seyrine ilişkin beklentileri paylaşan Yıldırımtürk, “Altın fiyatları 1855-1857 dolarları aştığı takdirde 1875-1895 dolar seviyelerini kısa sürede görebiliriz.” dedi.

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“FED’in faiz beklentisinde bir miktar gerileme söz konusu olabilir.” diye Yıldırımtürk, “Dolayısıyla bu ay altın fiyatlarında dalgalı seyir görünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Hafta içinde gram altın fiyatı için tahminde bulunan Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Haftasonunu 1150 seviyelerinden kapattık. Muhtemelen ONS altın fiyatındaki yükseliş ile beraber 1165-1175 TL seviyelerine doğruda hareket söz konusu olabilir. Beklentiler bu şekilde.” dedi.