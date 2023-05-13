'Altın Çocuk' kapışması: Gündem olan olay! Bomba iddia, paylaşım: 20 milyon euro bekleniyor

Paris Saint Germain ve Barcelona, Arda Güler için büyük bir rekabet içinde. Napoli, Newcastle United ve diğer Avrupa devleri de F.Bahçe'nin genç yıldızını almak için bir fırsat kolluyor.

Fransız basını Barça ve PSG'nin, Fenerbahçe'nin 'Altın Çocuğu' Arda Güler için müthiş bir rekabet içinde olduğunu iddia etti. Türkiye'de futbolun gelecek umutlarından olan Arda için iki kulüp yetkililerinin de Fenerbahçe ile görüştüğü ve büyük bir yarış içinde oldukları vurgulandı. 18 yaşında Fenerbahçe A takımında oynayan Arda hakkında Barcelona yönetimine verilen raporun çok pozitif olduğu da belirtildi.

Sadece futbolu değil, kişiliği ve olgunluğu hakkında da olumlu bir rapor hazırlandığı bildirilen haberde, 2005 doğumlu oyununun yeteneğinin ise tartışılmaz olduğu vurgulandı.

Arda'nın maliyetinin 20 milyon euroyu bulması beklendiği de hatırlatılan haberde, "Bunun ödemeye değer olup olmadığına dair çok fazla şüphe yok gibi. Et ızgaraya koymaya hazır. PSG de Barça'nın önüne geçip, yıldız oyuncuyu Parc dels Princes'e indirmeyi hedefliyor" denildi. akşam aktardı: Arda'ya Borussia Napoli, Newcastle United, Dortmund, RB Leipzig, Ajax Amsterdam, Liverpool, Everton, Brighton&Hove Albion'un yanı sıra pek çok takımın ilgi gösterdiği de vurgulandı.