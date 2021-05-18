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Ekonomi Altın alacaklar, satacaklar o tarihe dikkat! 600 lira olacak
Ekonomi

Altın alacaklar, satacaklar o tarihe dikkat! 600 lira olacak

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Eylül ayında altın fiyatlarının 600 lira olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 12:34:00 -
Altın alacaklar, satacaklar o tarihe dikkat! 600 lira olacak

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, eylül ayında altının gramının 600 liraya kadar yükselebileceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de bir değerlendirme yaparak benzer bir yorumda bulunmuştu. Memiş, "Bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı" şeklinde konuşmuştu.

Edirne'de 43 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten Kalkan, yükselen altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Altının gramının şu anda 500 lira civarında seyrettiğini kaydeden Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 liraya yükseleceğini ifade etti.

600 lira olacak

Başkan Kalkan, eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 liraya kadar yükselmesini tahmin ettiklerinin altını çizdi.

İslam Memiş'te benzer açıklamada bulunmuştu

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'te geçtiğimiz günlerde benzer bir değerlendirmede bulunmuştu. Memiş, altının gram fiyatının haziranda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiklerini dile getirmişti. Haziranda altının ons fiyatının 1.960 dolar, altının gram fiyatının ise 560 liraya kadar yükselebileceğine işaret eden Memiş, "Tabi döviz kurlarındaki gelişmelerle bu oran daha da yukarı taşınabilir. Yani bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı." diye konuştu.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 500,49 TL

Gram altın satış fiyatı: 500,59 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 789,65 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 808,17 TL

Yarım altın alış fiyatı: 1.574,37 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.616,34 TL

Tam altın alış fiyatı: 3.257,31 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.341,43 TL

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