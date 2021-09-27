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Ekonomi Altın alacaklar aman dikkat! Bunu yapmadan sakın satın almayın
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! Bunu yapmadan sakın satın almayın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde piyasaya sürülmek üzere olan gramajları düşürülmüş altınlar tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 11:25:00 -
Altın alacaklar aman dikkat! Bunu yapmadan sakın satın almayın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altına polis tarafından el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte F.B. ile Ş.İ'nin iş yerinde ihbar üzerine arama yaptı.

Polis, gramajlarında eksiklik olduğunu belirlediği 206 çeyrek ile 6 tam altına el koydu.

İş yeri sahipleri gözaltına alınarak altınlarla emniyete götürüldü.

Uzmanlar uyarıyor

Piyasa uzmanları ve kuyumcular, altın satın alan kişilerin ölçüm işlemini gördükten sonra satın alması konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Son dönemde söz konusu dolandırıcılık vakaları bir hayli arttı. Yatırım için altın alan vatandaşlar ise gramajları düşürülmüş altınları bozdurmaya gidince anlıyor. 

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