Altılıyı reddettik Cumhur'a katılacağız

A Haber canlı yayınında soruları cevaplayan Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Millet İttifakı'ndan kendilerine bir teklif geldiğini ancak partisinin tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağını söyledi.

Çelebi, şimdilik resmen Cumhur İttifakı'nda yer almadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Resmen Cumhur İttifakı'nda değiliz ama inşallah katılacağız. Özal iktidarındaki Türkiye'nin ufku açılmıştır. Özal o dönemde iş adamlarını yurt dışına götürerek oradaki gelişmeleri Türkiye'ye transfer etmişti..

Ancak Özal sonrası Anavatan Partisi kuruluş felsefesinden uzaklaştı. Milletimiz sürekli ikaz etti ama baraj altında kaldık. Özal'a da o dönemde itiraflar atıldı. Aynı bugün Erdoğan'a yapıldığı gibi. Türkiye'de gerçekleri kabul etmeyen bir yapı var. Bu da Millet İttifakı...

Türkiye'nin birliğine ve kardeşliğine Millet İttifakı oluşturularak darbe vurulmak isteniyor. Anavatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na bir katkı sağlayacağı için bazı kesimlerde tedirginlik var.

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CHP ve Demokrat Parti tarafından kontrol edilen "Ankara Kuşu" hesabı bizi çok diline doladı. Bizim bir amblemimiz dahi bunları korkutuyor. Bunları korkutmaya devam edeceğiz."

MİLLET İTİFAKINA ELEŞTİRİ

Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan İbrahim Çelebi, Türkiye'nin tüm gayri milli unsurları bir araya getirren Millet İttifakı'nın bugünleri mumla aratacağını belirterek her ay altın günü gibi bir toplantı yaptıkllarını söyledi.

İBB BAŞKANINA VERYANSIN

Altılı masadaki adaylık sürecine de değinen Çelebi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kartlarını kullanıp Akşener masaya geri döndüğünü, sadece algı belediyeciliği yapan bu iki başkanın bahane edildiğini ifade etti. Genel başkan, İstanbul'un 3.5 senedir belediyecilik anlamında rezalet dönemi yaşadığını sözlerine ekledi.

İbrahim Çelebi, İBB'nin reklamlardan 1.5 milyar TL rant elde edip İYİ Parti'yi DEVA Partisi'ni ve HDP'yi finanse ettiğini öne sürerek İSPARK vasıtasıyla HDP'li PKK'lı kişilerin nasıl işe alındığını bildiklerini söyledi.



İSTİKAMET YERLİ VE MİLLİ CEPHE

Kendilerine Millet İttifakı'ndan da teklif geldiğini söyleyen Çelebi, "Biz dün neysek bugün de oyuz, istikamet yerli ve milli cephe olacak. Millet İttifakı'ndan bize dolaylı olarak teklifler yapıldı ama biz kabul etmedik." dedi.