İş ilanında ahlaksızlık! İnsan yazarken utanır

İzmir Çiğli’de faaliyet gösterdiği belirtilen bir firmanın online istihdam platformunda yayımladığı iş ilanı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. “İdari asistan” pozisyonu için verilen ilanda yer alan bazı şartlar, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

İlanda pozisyonun Balatçık/Çiğli lokasyonunda tam zamanlı çalışma esasına göre açıldığı belirtildi. Ancak asistanlık görevi için istenen kriterler, standart bir ofis ilanının dışına çıktığı gerekçesiyle eleştirildi.

İzmir Çiğli merkezli bir firmanın online istihdam platformunda yayımladığı iş ilanı, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İlk bakışta sıradan bir personel alımı gibi görünen ilanda yer alan kriterleri okuyanlar adeta şoke oldu. Sosyal medya kullanıcılarının tepki yağdırdığı ilanın detayları ve aranan şartlar akıllara durgunluk verdi.

ARANAN POZİSYON "İDARİ ASİSTAN" AMA ŞARTLAR ÇOK BAŞKA

Yayımlanan ilanda aranan pozisyonun "İdari Asistan" olduğu ve Balatçık/ Çiğli lokasyonunda tam zamanlı çalışılacağı belirtildi. Ancak bir asistanlık pozisyonu için talep edilen nitelikler, alışılagelmiş iş ilanlarının çok dışındaydı. Başvuru yapacak adaylardan en az lise mezunu ve en az 1 ay deneyimli olmaları istenirken; yaş aralığının "18-40" olması ve yalnızca "Kadın" adayların başvurması şart koşuldu.

"DEKOLTE GİYİM TARZI" ŞARTI ŞOKE ETTİ

İlanın asıl infial yaratan kısmı ise "Özenli Dış Görünüm" başlığı altında yer alan ifadeler oldu. Şirket, işe alacağı idari asistandan açıkça şu özellikleri beklediğini yazdı: “Kişisel bakımına özen gösteren, şık, iddialı ve dekolte giyim tarzını benimsemiş/tercih eden.” Bu absürt şartın yanında, adayın "seyahatlerde eşlik etmesi" ve "iş disiplini ile gizlilik kurallarına önem vermesi" gerektiği de özellikle vurgulandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU

İlanda vaat edilen 75.000 TL ile 135.000 TL arasındaki yüksek maaş aralığı ve "dekolte giyim" şartı kısa sürede platformun en çok konuşulan konusu haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları, bir ofis çalışanında neden böyle kriterler arandığını sorgulayarak tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar "Ofis elemanı değil e..cort aranıyor" yorumları yaptı. Bir kullanıcının yorumu ise "İşçi aradığınıza emin misiniz, bana sanki başka bir şey arıyorsunuz gibi geldi de" şeklindeydi.Birçok kişi, idari işlerle bu giyim tarzı ve kriterlerin hiçbir alakası olamayacağını savunurken, ilanı veren firmadan içeriğe ve çalışma koşullarının tam olarak ne olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.