Altaylı yine adliyede: Bu kez gündem CHP’deki ‘paralı figüran’ iddiası
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Geçtiğimiz günlerde Ahbap soruşturması kapsamında ifade veren 28 Şubatçı Fatih Altaylı, bu kez CHP’deki paralı figüran iddiaları nedeniyle adliyedeydi.
CHP’nin düzenlediği üye katılım törenine cast ajansları üzerinden parayla figüran taşındığı skandalına ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak saatler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla adliyeye gelen gazeteci Fatih Altaylı savcıya ifade verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer’deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıya cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
GAZETECİ FATİH ALTAYLI İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan gazeteci Fatih Altaylı, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, savcılıkta ifade verdi. Altaylı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Öte yandan Gazeteci Uğur Dündar’ın da söz konusu iddialara ilişkin savcılıkta ifadeye çağırılmıştı.
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