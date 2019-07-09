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Altay’ın gençleri parlıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da start veren Altay’da kamp kadrosuna dahil olan gençler hırslarıyla tam not aldı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:36
Altay’ın gençleri parlıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da start veren Altay’da kamp kadrosuna dahil olan gençler hırslarıyla tam not aldı.


Geçtiğimiz cuma günü başlayan ve 2 etap halinde 2 Ağustos’a kadar sürecek Afyonkarahisar kampında güç depolayan Altay’da altyapıdan kamp kadrosuna alınan genç futbolcular sergiledikleri performansla göz doldurdu. Geçtiğimiz sezon Karacabey Belediyespor’da forma giyen Cenk Özkaçar ve Abdullah Altıntaş ile sol açık Kazımcan Karataş, sağ açık Ömer Turan, stoperler Kutay Yokuşlu, Batuhan Canbolat, Çağrı Buğra Dişsiz, ön libero Murat Berkan Demir, kaleciler Eren Karataş ile Ahmet Burak Kaptan, orta saha Eren Erdoğan, sağ bek Ali Ulusoy ve forvet Hakan Demirci teknik heyetin gözüne girmek için mücadele ederken, Hüsamettin Yener, Düzcespor’dan geri dönen Kadir Yazıcı, transferin gözdesi Ulaş Zengin ve geçtiğimiz ay profesyonel olan Mesut Can Tunalı da arkadaşlarına destek veriyor.



Töraydın memnun


Genç futbolculardan ümitli olduklarını söyleyen Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, “Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar ve altyapı sorumlularımızın raporları doğrultusunda genç oyuncularımızı kamp kadrosuna dahil ettik. Onlar da çalışkanlıkları ve disiplinleriyle bizleri utandırmadılar. Altyapı hamlemiz ve akademi liglerinde elde ettiğimiz iyi sonuçlar ışığında nice yeteneği yakın zamanda kulübümüze kazandıracağız” şeklinde konuştu.



Başkan Uygur’a ziyaret


Öte yandan Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’u makamında ziyaret etti. Nezaket ziyaretine Asbaşkan Sabri Sevenoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Doğanoğlu, Kulüp Genel Müdürü Atakan Atalay ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler katıldı. Başkan Ekmekçioğlu ziyaretin anısına Başkan Uygur’a A Takım oyuncularının imzasını taşıyan çubuklu forma hediye etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:36
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