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Altay gençlerine güveniyor

Sportif direktör Özden Töraydın:- "Altyapı hamlemiz ve Akademi liglerinde elde ettiğimiz iyi sonuçlar ışığında nice yeteneği yakın zamanda kulübümüze kazandıracağız"

09 Temmuz 2019 Salı 13:29
Altay gençlerine güveniyor

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, altyapı hamleleri ve Akademi liglerinde elde ettikleri iyi sonuçların ışığında nice yetenekli futbolcuyu kadrolarına katacaklarına inandığını bildirdi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren siyah-beyazlı ekipte genç futbolcuların hırslarıyla tam not aldığı belirtildi.

Altay'ın kamp kadrosunda geçen yıl Karacabey Belediyespor’da forma giyen Cenk Özkaçar ve Abdullah Altıntaş ile sol açık Kazımcan Karataş, sağ açık Ömer Turan, stoperler Kutay Yokuşlu, Batuhan Canbolat, Çağrı Buğra Dişsiz, ön libero Murat Berkan Demir, kaleciler Eren Karataş ve Ahmet Burak Kaptan, orta saha Eren Erdoğan, sağ bek Ali Ulusoy ve forvet Hakan Demirci'nin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Özden Töraydın, genç futbolculardan ümitli olduklarını belirtti.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar ve altyapı sorumlularının raporları doğrultusunda genç oyuncuları kamp kadrosuna dahil ettiklerini bildiren Töraydın, "Onlar da çalışkanlıkları ve disiplinleriyle bizleri utandırmadılar. Altyapı hamlemiz ve Akademi liglerinde elde ettiğimiz iyi sonuçlar ışığında nice yeteneği yakın zamanda kulübümüze kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:29
  1. Altay
  2. altyapı
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