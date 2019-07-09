Altay Bayındır Fenerbahçe’de Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü’den Altay Bayındır’ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü’den Altay Bayındır’ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe’miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.