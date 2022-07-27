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Spor Altay Bayındır bunu hep yapıyor! Devler Ligi'ne damga vurdu
Spor

Altay Bayındır bunu hep yapıyor! Devler Ligi'ne damga vurdu

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile karşılaştığı maça performansıyla damga vurdu. Karşılaşmada kalesinde kritik kurtarışlarda bulunan Altay Bayındır, sarı-lacivertlileri adeta maçta tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 23:16:00 -
Altay Bayındır bunu hep yapıyor! Devler Ligi'ne damga vurdu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında evinde Dinamo Kiev ile karşılaştığı maça Altay Bayındır, damga vurdu. Sarı-lacivertlileri yaptığı kritik kurtarışlarla oyunda tutan Altay Bayındır, büyük beğeni topladı.

DINAMO KIEV MAÇINA ALTAY BAYINDIR DAMGASI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında evinde Dinamo Kiev'i ağırlayan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, başarılı performansıyla yıldızlaştı. Kalesinde kritik kurtarışlarda bulunan milli kaleci takımına büyük katkıda bulundu. Genç file bekçisi, sergilediği başarılı performansla sarı-lacivertlilerin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya platformu Twitter'da Fenerbahçeli birçok taraftar karşılaşmada müthiş bir performans sergileyen kaleci Altay Bayındır için binlerce paylaşımda bulundu.

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