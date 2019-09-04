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Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelere destek vererek duruma karşı susan sözde sanatçılara çok sert tepki gösterdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:02
Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelere AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan destek geldi. Özalan, "Muhalefetten çıt yok, ünlülerden çıt yok. PKK "ormanları biz yaktık" dediğinde de ortalıktan bir anda kaybolmuşlardı. Neredesiniz?" dedi.

Hacire Akar'ın ardından dün Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bir oturma eylemi daha başladı. Tam 4 aile çocuklarının PKK için kaçırıldığı iddiasıyla HDP binası önüne geldi. Hükümet ailelerinden koparılan gençler için çalışmalara başlarken, muhalefetten ses çıkmadı.

Kayyımlar sonrası alkışlamışlardı

Yürütülen terör soruşturması gereği Van, Diyarbakır ve Mardin'de Belediye Başkanları görevden alınmıştı. Terör bağlantılarından dolayı görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li vekillere ilk destek CHP'den gelmişti.

Terör soruşturmasını görmezden gelerek, yapılan görevden almaların haksızlık olduğunu savunan CHP cephesi, HDP'nin yardımına koşmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, yaptıkları açıklamalarla HDP'li vekillerin yanlarında olduklarını dile getirmişlerdi. Ancak söz konu isimler Türkiye'nin gündemine oturan PKK'nın çocuk kaçırma eylemleri için tepkisizler.

Ağlayan anneler için sessizler

2 gündür Diyarbakır'da anneler kaçırılan çocukları için ağlıyor, CHP'den henüz bir tepki gelmedi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP ve bazı ünlüleri hedef tahtasına koydu.

Özalan, PKK'nın orman yangınlarını üstlenmesine ve Diyarbakır'daki olaylara ses çıkartmayan muhalefete "Kafayı kuma gömmeye devam mı?" ifadeleriyle sitem etti.

İşte Alpay Özalan'ın mesajı;

"Çocuğu dağa kaçırılan anneler, HDP binası önünde eylem yapıyor. Muhalefetten çıt yok, ünlülerden çıt yok. PKK "ormanları biz yaktık" dediğinde de ortalıktan bir anda kaybolmuşlardı. Neredesiniz? Kafayı kuma gömmeye devam mı? Hep ittifaktan bunlar..."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:02
  1. Van
  2. Mardin
  3. İzmir
  4. Diyarbakır
  5. alpay özalan
  6. HDP

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