Alpaslan Öztürk kimdir? Milli takıma seçilen Alpaslan Öztürk kaç yaşında?

Göztepe Kulübü, Alpaslan Öztürk'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında bugün Letonya ile karşılaşacağı maç için A Milli Takım'a davet aldığı telefon konuşmasının sonunda gösterdiği sevincin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir?

Alpaslan Öztürk kimdir?

Alpaslan Öztürk (16 Temmuz 1993; Anvers, Belçika) Belçika'da yetişmiş Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Göztepe'da forma giymektedir.

Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmaktadır. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girmiştir. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer olmuştur. Ailesinin ülkesi olan Türkiye adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımında, doğduğu ülke Belçika adına ise 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımında forma giymiştir. 24 Ocak 2017 tarihinde 1.Lig ekiplerinden Elazığsporla 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır.

KULÜP KARİYERİ

Erken yaşamı ve kariyerinin başlangıcı

Türk kökenli olan Öztürk Belçika'nın Anvers şehrinde doğdu. 12 yaşındayken Berchem Sport altyapısından Beerschot AC altyapısına geçti ve 2009 yılında Birmingham City'nin altyapısına transfer oldu. 18 yaş altı takımı ve rezerv takımda oynamaya başladı ve Marth 2011 tarihinde FA Cup altıncı tur maçı olan Bolton Wanderers karşısında as takım kadrosuna alındı. Stephen Carr ve Roger Johnson'ın sakatlığında, Liam Ridgewell'in yedeği olarak bekledi.

Devre arasında 2011 yılında Cork City ile yapılan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ağustos 2011 tarihinde kulüpten ayrıldı.

Beerschot

Öztürk, 2011-12 sezonunda Beerschot'a geri döndü. Ocak 2012 tarihinde R. Standard de Liège ile yapılan maçta kadroya dahil olsa da oyuna giremedi. İlk maçına Beker van België'de KV Kortrijk karşısında çıktı. Pro League'deki ilk maçına ise 21 Ocak'ta Cercle Brugge KSV kulübünü 4-0 yendikleri maçta çıktı ve 90 dakikanın tamamında forma giydi. Şubat ayında sözleşmesini Haziran 2016'ya kadar uzattı. Beerschot 2012-13 sezonunda Pro League'den küme düştü ve bu sözleşme feshedilmek zorunda kaldı.

Standard Liège

Öztürk 13 Haziran 2013 tarihinde bedelsiz olarak R. Standard de Liège ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Sezonun ikinci haftasında ilk kez Liège forması giydi. Yarım sezon içinde 11 lig maçına girse de takımın as oyuncularından biri olamadı. Liège ekibi ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti.

Kasımpaşa

2013-14 ara transfer döneminde birçok Süper Lig kulübünün dikkatini çeken oyuncu, Kasımpaşa SK'ya transfer oldu. Yarım sezonluk kiralık sözleşmeyi imzalayan oyuncu'nun satın alma opsiyonu da Kasımpaşa SK'ya verildi.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Öztürk Türkiye 18 yaş altı takımı adına ilk maçına Kasım 2010'da Almanya karşısında ilk 11'de çıktı. İki gün sonra aynı rakibe yedek kulübesinde çıktı. Ocak 2011 tarihinde Belçika'nın 18 yaş altı takımına seçildi ve ilk maçına Fransa karşısında ilk 11'de çıktı. Sonraki haftalarda iki kez Estonya maçında oynadı. 2011 Slovakya Kupası'nda iki maça çıktı.

Ağustos 2011 tarihinde Öztürk, Belçika 19 yaş altı takımına yükseldi ve 2012 UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'nda oynadı. İlk millî golünü 7 Eylül'de 4-1 yenildikleri Türkiye 19 yaş altı maçında attı.

Şubat 2013 tarihinde bu sefer Türkiye 21 yaş altı millî takımına, Norveç maçı için çağrıldı, ama oyuna girme fırsatı olmadı. Mart 2013 tarihinde Portekiz 20 yaş altı ile yapılacak iki hazırlık maçı için Türkiye 20 yaş altı kadrosuna çağrıldı ve ilk maçta ikinci golü atarak takımının 2-1 kazanmasını sağladı. Sonrasında 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna seçildi.