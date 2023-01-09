Alparslan Büyük Selçuklu'ya Fox'tan olay transfer! Ortalığı karıştırmaya geliyor
TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, TRT’nin sevilen dönem dizisi “Alparslan Büyük Selçuklu” pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziye Umut Karadağ’ın ardından bu akşam Yınal beye hayat veren Uygar Özçelik projeye veda ediyor. Akli Film’in imza attığı, Sedat İnci’nin ise yönettiği dizinin kadrosuna flaş bir isim katılıyor.
Son olarak İyilik’te rol alan Özgür Çevik, “Alparslan Büyük Selçuklu”nun kadrosuna dahil oldu.Başarılı oyuncu dizide Bizans komutanı Leon’a hayat verecek. Öte yandan 2 yıldır süren dizinin 57. Bölümde ekrana sezonu bitirmesi planlanıyor. Dizinin 3. Sezonunda da devam edip etmeyeceği Barış Arduç’un vereceği karara bağlı…