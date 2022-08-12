Alp kan tahlili: Alkalen fosfataz nedir? Yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Karaciğer fonksiyonlarında herhangi bir sorunun teşhis edilmesinde önemli bir rolü olan ALP değerleri kan testi ile saptanır. Bulantı, kusma ve sarılık gibi belirtilerin eşlik etti karaciğer hastalıkları, eğer tedavi edilmez ise ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Özellikle siroz, hepatit, kolesistit, safra kesesinde taş ve kanser gibi durumlar görülebilir. Sadece karaciğer hastalıkları değil, kemiklerde görülen hastalıkların teşhisinde de ALP değerlerine bakılır. Kemik hastalıklarından biri olan ve D vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkan raşitizmin tanı ve tedavisinde bu enzimin rolü büyüktür. İnsan sağlığı açısından önemli bir enzim olan alkalen fosfotaz hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

ALKALEN FOSFOTAZ NEDİR?

ALP olarak da bilinen alkalen fosfataz, vücudun kas- iskelet sisteminde ve sindirim sisteminde yoğun olarak bulunan bir enzimdir. Önemli biyokimyasal reaksiyonların geliştirilmesinden sorumludur. Kemik dokusu ve safra yollarında, hücre ortamının alkali halde olduğu yerlerde fosfor iyonunun metabolizma olaylarında görevlidir. ALP enzimi, birçok maddenin safra yoluyla vücuttan atılmasından kemiklerin kalsiyum ve fosfor minerallinin depolanmasına kadar çeşitli biyolojik olaylarda rol oynar.

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ALP YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Kan testinde ortaya çıkan alkalen fosfataz testi, bazı durumlarda yükselebilir. Kemik kırılması, gebelik, safra kesesi taşı, kemik hastalıkları, karaciğerde meydana gelen hastalıklar, D vitamini eksikliği, enfeksiyonlar, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, paraitiroid bezi hastalıkları, çocuklarda büyüme ve gelişme ALP yüksekliğine neden olabilmektedir. ALP yüksekliğinin belirtileri ise şunlardır:

Kilo kaybı

Hazımsızlık

Kabızlık

Sarılık

Kaşıntı

Bulantı ve kusma

Kemik veya karın ağrısı

Hareketlerde kısıtlılık

Kemiklerde eğilme ve şekil bozuklukları

ALP değerleri 40 IU/ ml arasında olduğu zaman bir düşüklükten söz edilebilir. ALP düşüklüğünün nedenleri arasında; B12 vitamini eksikliği, kansızlık, tiroid hormonu yetersizliği, D ve B vitaminin fazla alınması, beslenme bozuklukları, skorbüt hastalığı, çölyak hastalığı, persiniyoz anemi gibi durumlar sayılabilir.

DEĞERLERİ KAÇ OLMALIDIR?

ALP değerleri yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Yetişkinlerde olması gereken ALP değer aralıkları 25 ila 100 U/L iken, çocuklarda bu değer 350 U/L veya 350 U/ L'den daha düşük olmalıdır. Bebeklerde ise olması değer aralıkları aylara göre değişim göstermektedir.

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