Amerikalı tarihçiden tarihi itiraf: Sultan Abdülhamid’i deviren darbe tek bir mason locasında tezgahlandı!

Spence, dünyayı karıştıran devrimlerin arkasındaki karanlık şebekelere parmak basarak, "Türkiye’de Jön Türk devrimi denen hareket ile Sultan devrildi. Ve bu bir askeri darbeydi. İttihat ve Terakki Cemiyeti... Tüm bu devrim tek bir mason locasında planlandı" ifadeleriyle Batı’nın sinsi tezgahını bizzat deşifre etti.

Amerikalı Tarihçi Richard Spence :

"Her devrimde Masonların bir şekilde parmağı olduğunu görebilirsiniz.

Türkiye'de Jön Türk devrimi denen hareket ile Sultan devrildi. Ve bu bir askeri darbeydi. İttihat ve Terakki Cemiyeti. Tüm bu devrim tek bir Mason locasında planlandı."

Amerikalı akademisyen, yabancı güdümlü mason localarının nasıl birer hıyanet yuvası haline getirildiğini ve Ulu Hakan’a kurulan tuzağın ana üssü yapıldığını gözler önüne serdi. Koca imparatorluğu felakete sürükleyen İttihatçı zihniyetin ve arkasındaki küresel odakların paslı maskesi, Batılı tarihçinin bu net tespitiyle bir kez daha tarihin çöplüğüne gömüldü.