  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistlere para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sizi şaşırtacak! Reşit olmayan çocuğa dövme yapmanın cezası ağır oldu! Akciğer hastalığı tedavisi: Milyonlarca kişi hayatını kaybetti... Hastalık en büyük korku haline geldi 16 Kasım’da başlıyor! Otobüs firmalarında ‘ara tatil’ yoğunluğu En büyük korkusunu açıkladı ve... Çorum galibiyeti sadece 3 puan değil: Liverpool maçı sonrası Lucas Torreira ‘en büyük hayalim’ diyerek duyurdu! Okan Buruk ne yapacak? Bakan Işıkhan ‘çok büyük oran’ diyerek duyurdu! Milyonlarca emeklide devasa zam heyecanı Canlı doğrulandı: İlaçlara dönüşüyor! Dünyaca ünlü dergi listeyi yayınladı! Psilosibinin beyni çözüldü 5 tonu birden zarar gördü! Sabotaj mı yapıldı?
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Kent merkezi ve yaylalar kar altında! Artvin güne böyle uyandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kent merkezi ve yaylalar kar altında! Artvin güne böyle uyandı

Artvin’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu...

#1
Foto - Kent merkezi ve yaylalar kar altında! Artvin güne böyle uyandı

Kent merkezi ile yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.

#2
Foto - Kent merkezi ve yaylalar kar altında! Artvin güne böyle uyandı

Kentin simgelerinden olan Atatepe bölgesindeki Atatürk heykeli de karla kaplandı.

#3
Foto - Kent merkezi ve yaylalar kar altında! Artvin güne böyle uyandı

Okula ve işe giden vatandaşlar kar altında yürürken, kentteki kar manzaraları kameraya yansıdı.

#4
Foto - Kent merkezi ve yaylalar kar altında! Artvin güne böyle uyandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taner Yıldız’dan zehir zemberek fon açıklaması: Ben şerefsiz adi biriyim derse vazgeçerim!
Gündem

Taner Yıldız’dan zehir zemberek fon açıklaması: Ben şerefsiz adi biriyim derse vazgeçerim!

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de yerel bir gazeteci tarafından ortaya atılan ‘fonlardan 550 milyon lira kaldır..
Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: "Yaparsa Erdoğan yapar!"
Avrupa

Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: “Yaparsa Erdoğan yapar!”

Almanya’nın Hamburg kentinde 7 yıldır bitirilemeyen bir köprüye asılan pankart, Alman basınında ve kamuoyunda deprem etkisi yaptı...
İran'ı bitirebilmek için Çin'in kucağına atladılar! Trump: "Ne olur bize yardım edin."
Gündem

İran'ı bitirebilmek için Çin'in kucağına atladılar! Trump: "Ne olur bize yardım edin."

ABD yönetiminin, Orta Doğu’da sürdürdüğü İran savaşını sonlandırabilmek adına Çin’den medet umduğu açıklandı. Washington Post gazetesinin ye..
Trabzonspor deplasmanda güldü
Spor

Trabzonspor deplasmanda güldü

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Trabzonspor kritik haftada 3 puanı kaptı.
Alevleri mahalleli fark etti! Ev yangında kullanılamaz hale geldi
Yerel

Alevleri mahalleli fark etti! Ev yangında kullanılamaz hale geldi

Sivas’ta kimsenin yaşamadığı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.....
Amerikalı tarihçiden tarihi itiraf: Sultan Abdülhamid’i deviren darbe tek bir mason locasında tezgahlandı!
Gündem

Amerikalı tarihçiden tarihi itiraf: Sultan Abdülhamid’i deviren darbe tek bir mason locasında tezgahlandı!

Amerikalı tarihçi Richard Spence’in İttihat ve Terakki ile 1908 Darbesi’ne dair sarsıcı açıklamaları, Cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23