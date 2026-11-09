Kent merkezi ve yaylalar kar altında! Artvin güne böyle uyandı
Artvin’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu...
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Artvin’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu...
Kent merkezi ile yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.
Kentin simgelerinden olan Atatepe bölgesindeki Atatürk heykeli de karla kaplandı.
Okula ve işe giden vatandaşlar kar altında yürürken, kentteki kar manzaraları kameraya yansıdı.
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