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Milli maç arası başladı! Galatasaray’da 4 gün izin var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli maç arası başladı! Galatasaray’da 4 gün izin var

Süper Lig’de lider olan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapacak. Sarı kırmızılılar, perşembe günü topbaşı yapacak.

#1
Foto - Milli maç arası başladı! Galatasaray’da 4 gün izin var

Teknik direktör Okan Buruk, 11'inci haftayı lider bitiren futbolcularına, Amed Sportif Faaliyetler galibiyetinin ardından 4 gün izin verdi.

#2
Foto - Milli maç arası başladı! Galatasaray’da 4 gün izin var

Galatasaray, perşembe günü topbaşı yaparak ligin 12’nci haftasında Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başlayacak.

#3
Foto - Milli maç arası başladı! Galatasaray’da 4 gün izin var

Sarı kırmızılı ekipte birçok futbolcu, milli davet aldı. TRT Spor’da yer alan habere göre, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Deniz Gül, A Milli Futbol Takımımızın kadrosuna dahil oldu. Ada Yüzgeç de 18 yaş altı milli takımın kadrosunda kendine yer buldu.

#4
Foto - Milli maç arası başladı! Galatasaray’da 4 gün izin var

Davinson Sanchez Kolombiya, Lucas Torreira Uruguay, Mario Lemina Gabon, Renato Nhaga Gine Bissau, Aleksey Batrakov Rusya, Roland Sallai Macaristan, Lesley Ugochukwu ise Fransa 21 Yaş Altı Milli takımın kampına katıldı.

#5
Foto - Milli maç arası başladı! Galatasaray’da 4 gün izin var

Sakatlıkları süren Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Wilfried Singo, ülkelerinin kadrolarına dahil edilmedi.

#6
Foto - Milli maç arası başladı! Galatasaray’da 4 gün izin var

Daha önce milli davet alan Leroy Sane, Gabriel Sara, Kaan Ayhan ise bu kez tercih edilmedi.

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