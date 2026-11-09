'Biz olmasaydık İsrail diye bir ülke olmazdı'

Trump, CBS televizyonunun "60 Minutes" programı için cuma günü Beyaz Saray'da gazeteci Ross Douthat'a kapsamlı bir röportaj verdi. Pazar günü yayımlanması planlanan röportajda Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadındaki kontrolünü kaybetmesine yol açan seçim sonuçlarına ilişkin bugüne kadarki en ayrıntılı kamuoyu değerlendirmesini yaptı.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'e yönelik bir hoşnutsuzluk var gibi görünüyor. Bu bir etken. Savaşın kendisi de var. Benzin fiyatları da var. Bence bunlar başlıca nedenler."

Trump ayrıca, savaş nedeniyle yaşanan kayıpları İsrail'in geri ödeyeceğini iddia etti. Trump "Koruduğumuz ülkeler savaş için yaptığımız bütün masrafları bize geri ödeyecek. Çünkü biz olmasaydık onlar var olamazdı. Biz olmasaydık İsrail de var olamazdı." şeklinde konuştu.

Trump "Donald Trump olmasaydı İsrail var olamazdı. Çünkü bir yıldan uzun süre önce o muhteşem B-2 bombardıman uçaklarıyla harekete geçtik ve o dönemde üç tesisi vurduk." ifadelerini kullandı.

Trump'a, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ara seçimlerde alınan yenilgiye ilişkin tartışmalara yol açan değerlendirmesi de soruldu. Vance, İran savaşının seçmenleri yönetimden uzaklaştırdığını savunmuş ve yönetimin İsrail ile ilişkilerine değinmişti.

Trump, Vance'in açıklamalarına ilişkin "Buna katılmadığım söylenemez" yanıtını verdi. Başkan, Vance'in açıklamasını yayımlamadan önce kendisine danıştığını da açıkladı. Trump, "Bana ne düşündüğümü sordu. Ben de 'Ne hissediyorsan onu yaz' dedim" ifadelerini kullandı.

Ancak Trump, Başkan Yardımcısı'nın kendisine göre asıl önemli soruyu, yani İran'a karşı askeri harekat başlatmanın sonuçta doğru bir karar olup olmadığını ele almadığını söyledi.

Trump, "Keşke orada bir şeyi daha söyleseydi, tabii kendisi de böyle düşünüyorsa. Bunu ona sormak gerekir. Ama aynı kararı yeniden vermek zorunda kalsaydınız, yine aynı şeyi yapar mıydınız?" dedi.

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim cevabım kesinlikle evet. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz."

Kaynak: Mepa News