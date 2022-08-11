Balın faydaları nelerdir? Orman gülü balı (Acı bal) nedir? Orman gülü balı faydaları

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Yığılca ilçesinde ormancılar tarafından bulunan ayıyı bitkin düşüren ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen orman gülü balını dikkatli tüketmek gerektiğini belirterek, "Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir." dedi.

Kekeçoğlu, balın çeşitli sınıflara ayrılabildiğini, bitki florasına göre balları sınıflandırmanın önemli olduğunu söyledi.

Karadeniz yöresinde kestane, orman gülü ve ıhlamur balı bulunduğunu aktaran Kekeçoğlu, "Kestane ve ıhlamur balının dönemleri aynı. Bu balların hiçbir zararı yok, aksine çok faydalıdır. Ancak orman gülünden elde edilen balı kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Balın içerisinde grayanotoksin dediğimiz bir zehir var. Bu kimyasal içeriğin fazla veya az olmasına bağlı olarak balın etkileri çok farklı seyredebilir. 'Bir kaşık tüketildiğinde bir şey olmuyor.' diye yanlış bir söylem var çünkü o balın içerisinde ne kadar grayanotoksin olduğunu tadarak veya bakarak anlayamazsınız." diye konuştu.

Bu miktarın laboratuvar ortamında belirlenebileceğini kaydeden Kekeçoğlu, şöyle devam etti:

"Grayanotoksin miktarı çok yüksekse tansiyon düşürücü etki gösteriyor hatta halüsinasyon görmeye başlıyor tüketen kişi. Dolayısıyla çok tehlikeli bir boyuta ulaşabiliyor tüketen kişilerde. Durum çok vahim bir şekilde seyredebiliyor. Orman gülü balını tüketirken çok dikkatli davranmak gerekiyor. Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir. Ayıda bu kadar etki oluşturması mümkün mü değil mi diye sorgulanıyor ama oluşturabilir. Ayıda bile bu kadar etki oluşturuyorsa artık bir insanda çok tükettiğinde ne kadar etki oluşturabileceğini siz düşünün."

Bu balın içerisindeki grayanotoksin miktarı belirlendikten sonra kontrollü olarak tüketilmesi halinde hipertansiyon ve astım hastalarına faydalı olabileceğini ifade eden Kekeçoğlu, "Diyelim kontrolsüz bir şekilde tüketildi ve kişi acil duruma geldi, hemen hastaneye başvurmaları lazım. Kendi kendilerine bir müdahaleden öte acil servise başvurmaları ve orada müdahale edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bal faydaları ile yalnızca gıda amaçlı değil ilaç olarak da kullanılan bir besin olma özelliği taşıyor. Yüksek bitki bileşikleri ve sağlık açısından yarar sağlayan balın faydaları saymakla bitmiyor. Kalsiyum, sodyum, demir, potasyum gibi zengin mineral kaynağı olan bal, mide rahatsızlıklarına iyi geliyor, kan şekerini düzenliyor, yaraları iyileştiriyor. Bakın balın olağanüstü niteliğinde başka hangi faydaları bulunuyor...

BALIN FAYDALARI

Lezzeti kadar faydaları açısından da tercih edilen bir besin olan balın, soğuk algınlığı, öksürük gibi sağlık problemlerinde etkili olurken gece uykularını düzenleme gibi etkileri de bulunuyor.

İşte faydaları saymakla bitmeyen bal mucizesinden en etkili 7 tanesi:

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Bal, basit bir şekerdir ama araştırmalar normal sofra şekerinden daha yararlı olduğunu göstermiştir.

MİDE RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİR

Bal, ince bağırsaktaki kötü bakterilerin yarattığı tahribatı engeller ve iyi bakteri üretimini artırır.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Ham balın hafıza geliştirmeye ve stresi düşürmeye etkisi bulunan doğal aktif bileşenleri içerdiği bilinmektedir.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

Bilindiği üzere bal, iltihap ve bakteri karşıtı olduğundan popüler ev tedavilerindendir.

GECE UYKULARINI DÜZENLER

Kendinizi yatağa atmadan önce tükettiğiniz bir miktar bal, insülin hormonunda düzenli bir yükselme sağlar.

ENERJİ VERİR

Karbonhidratlar vücudunuzun ana enerji kaynağıdır ve bir çay kaşığı balla bile bunu karşılayabilirsiniz.

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Şiddetli olmayan deri yanıklarında ve yaralarda balın etki görmüş alanlara sürülmesi bölgeyi daha hızlı ve etkili iyileştirir.

Acı bal nedir?

Acı bal diğer adıyla 'deli bal' fundagiller familyasından 'orman gülü' bitkisiyle beslenen arıların ürettiği bir bal türü. Acı bal; gastrit, ülser gibi mide, bağırsak sistemi gibi rahatsızlıkları olanlar tarafından kullanılıyor. Ancak uzmanlar fazla tüketimin zehirlenmelere yol açabileceğini belirtiyor.

Zehirlenme belirtileri, balı yedikten 30 dakika ile 2 saat sonra mide bulantısı, kusma, şiddetli hipertansiyon ve kalp ritminin düşmesi, beyine yeterli kan gitmemesine bağlı hastanın bayılması şeklinde görülüyor. Deli bala bağlı zehirlenmelerde terleme, sersemlik, çift ve bulanık görme gibi durumlarda ortaya çıktığı belirtiliyor.

Kur'an-ı Kerim'de balın faydaları

Kur'an-ı Kerim'de "Rabb'in, bal arısına 'dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yavru yap, sonra her çeşit bitkiden ye, sonra da -bal yapman için- Rabb'inin gösterdiği yollardan boyun eğerek yürü!' diye öğretti. Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır.

Balın bağırsaklara faydası nedir?

Sindirime Faydalıdır

Mikropları yok edici bir etkisi bulunan bal, sindirim sistemi için de oldukça faydalı bir gıda maddesidir. Mide ve bağırsak problemleri yaşayan kişiler için en doğal çözümlerinden biri olan bal sayesinde sindiriminizi düzene sokabilirsiniz.

Gece yatarken bal yenir mi?

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Geceleri bal yemek tansiyon yüksekliğinden koruyacaktır. Bu özelliği ile bakteri, mantar ve virüs gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarla vücudun mücadele etmesini kolaylaştırır. Doğal bağışıklığı artırmak için geceleri birer kaşık bal tüketilebilir.

Balın kalbe zararı var mı?

Acı bir tada sahip olan bal, 'tutan bal' olarak da bilinir. Bunun nedeni ise insan üzerinde olumsuz etkiler yaratmasından kaynaklıdır. Anadolu'da pek çok insanı hastanelik eden bu balın yan etkileri son derece ciddi; Kalp ritmini bozabiliyor, ve hatta kalbin tamamen durmasına da neden olabiliyor.

BALIN BESİN DEĞERLERİ

Sodyum: 6 mg

Protein: 15 mg

Karbonhidratlar: 17g

Kolesterol: 0

Yağ: 0

Pantotenik Asit: 05 mg

Riboflavin: 06mg

C vitamini: 1mg

Çinko: 03 mg

Demir: 05mg

Potasyum: 0 mg

Kalsiyum: 0 mg

Fosfor: 0 mg

Su: 6 g

Fruktoz: 1 g

Maltoz: 5g

Glikoz: 5 g

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