Aloe vera nedir, ne işe yarar? Aloe vera bitkisinin evde bakımı ve aloe vera faydaları

Aloe vera nedir ne işe yarar?

Aloe vera, uzun yıllardır sağlık sorunları için kullanılan şifalı bir bitkidir. Evinizde rahatlıkla yetiştirebileceğiniz aloe vera; cilt sorunları başta olmak üzere saç bakımı, bağışıklık problemleri ve diyabet için de destek sağlar. Cilt için sayısız faydası olan bu bitkinin suyu, vücuda da çok fazla yarar sağlıyor.

Aloe Vera Suyunun Besin Değerleri

Aloe vera suyu besinlerle doludur. Vücudumuz için gerekli vitamin ve mineralleri içerir.

Aloe Vera suyu aşağıdaki maddeler için mükemmel bir kaynaktır:

• C, A ve E vitamini

• Beta karoten

• Folik asit

• Kalsiyum

• Magnezyum

Bir bardak saf aloe vera suyu şunları içerir:

• Kalori: 8

• Protein: 1 gramdan az

• Yağ: 1 gramdan az

• Karbonhidratlar: 3 gram

• Lif: 2 gram

• Şeker: 1 gramdan az

Aloe Vera'nın Faydaları

Aloe Vera'nın Cilt Sağlığına Faydaları

Aloe vera jeli deri üzerinde birçok pozitif etkisi olan su bazlı bir nemlendiricidir. Kolajen cildin yapısı ve esnekliği konusunda önemli rol oynayan bir proteindir. Çalışmalar topikal olarak deriye uygulandığında aloe vera jelinin ciltteki kollajen üretimini arttırdığını göstermektedir.

Aloe veranın aynı zamanda ciltteki kızarıklık ve psoriasis gibi bazı cilt hastalıklarının tedavisinde de etki olduğu bilinmektedir.

Yaraların Hızlı İyileşmesi

Aloe vera en yaygın olarak topikal bir ajan olarak kullanılır, yani cilde sürülür. Uzun yıllardır yanıklar ve yaralar için kullanılmıştır. Yanıkların iyileşme süresini kısaltmak için etkili bir ilaçtır.

Aloe vera yara iyileşmesini nasıl hızlandırır? Aloe vera, bir polisakkarit olan glukomannan ve bir büyüme hormonu olan giberellin içerir. Bunlar, fibroblast üzerinde bulunan büyüme faktörü reseptörleri ile etkileşime girerek çalışır. Sonuç olarak, fibroblastın proliferasyonu tetiklenir ve kollajen sentezi artar. Bu nedenle, süreç yara iyileşmesini daha hızlı hale getirir.

Cilt Koruması

Birçok çalışma, aloe veranın cilt üzerinde koruyucu etkileri olduğunu göstermiştir. Cildi serbest radikal hasarından ve radyasyonun cilt üzerindeki etkilerinden korur. Kesin etki mekanizması belirsizdir, ancak aloe vera jeli cilde uygulandığında, güçlü bir antioksidan protein olan metallothionein üretir ve hidroksil radikallerini engeller.

Böcek Isırığı Bölgelerinin Rahatlatılması

Aloe vera içeriğindeki iltihaplanmayı önleyen maddeler nedeniyle, böcek ısırıklarını yatıştırmak için kullanılmıştır. Ayrıca cilde uygulandığında aloe vera kaşıntıyı azaltan veya önleyen bir kaşıntı önleyici görevi görür.

İltihap Önleyici

Aloe vera etkili bir anti-inflamatuardır. Siklooksijenaz yolunu inhibe eder ve araşidonik asitten prostaglandin E2 üretimini azaltır. Ayrıca, iltihaplanma genellikle serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasardan kaynaklandığından, aloe vera serbest radikallerle savaşan bir antioksidan görevi görür.

Sindirime Yardımcı Olur

Aloe veranın en popüler sağlık yararlarından biri, sindirime yardımcı olmasıdır. Aloe vera suyu tüketmek sindirimi iyileştirir ve aşırı asitliği, ülserleri ve gastroözofageal reflü hastalığını (GÖRH) giderir.

Kabızlığa karşı çözüm

Aloe vera doğal bir müshil olarak kabul edilir. Latekste bulunan antrakinonlar, bağırsaklardaki suyu artırmaya ve mukus salgısını tetiklemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, bağırsak hareketliliğini artırarak kabızlığı önler.

Karaciğer sağlığına destek

Aloe vera suyu vücudun su alımını arttırır ve fitobesin açısından zengindir. Karaciğerimiz vücudumuzdaki su miktarı yeterli olduğu zaman doğru seviyede fonksiyon gösterebilir. Ayrıca aloe vera suyu vücuttaki su miktarının düzenine destek olur ve karaciğerin vücudu detoksifiye etmesine yardımcı olur.

Aloe Vera'nın sağlığa zararları

Sağlığa birçok faydası olmasına rağmen, aloe veranın da riskleri olabilir.

Bunlar şunları içerir:

Ciltte alerji

Bazı insanlar aloe veradaki bazı bileşenlere aşırı duyarlı olabilir. Ayrıca aloe vera jelinin uzun süreli kullanımı iltihaplanma ve kurdeşen gibi cilt alerjilerine neden olabilir.

İshal

Aloe vera'yı müshil olarak veya sindirim için kullanmış olan bazı kişiler mide rahatsızlığı ve ishali bildirebilir. Dehidrasyon ve elektrolit dengesizliği nedeniyle tedavi edilmezse ishal tehlikeli olabilir.

Düşük kan şekeri

Aloe vera kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Ancak, kan şekerini düşürmek için ilaç alan diyabetli kişiler, kan şekerini tehlikeli seviyelere düşürmemek için aloe alıyorlarsa dikkatli olmalıdırlar.

Aloe veranın sağlığa birçok faydası vardır. Ancak, mucizeleri ile birlikte, insanların dikkatli olması gereken sağlık riskleri vardır.

Aloe vera, binlerce yıldır kullanılan ve alternatif tedavi yöntemi olarak mucizeler yaratan bir bitki. Pek çok kişi evinde kendi aloe vera bitkisini yetiştiriyor ve onun yapraklarını kullanıyor. Ancak bakımı bazen son derece zor olabilir. Gelin aloe vera bitkinizin bakımı için işinize yarayacak bilgiler..

Son yıllarda adını sık sık duyuyor olsak bile aslında binlerce yıldır tedavi amacıyla kullanılan bir bitki olan aloe vera, bugün bile pek çok kişi tarafından alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılıyor ve mucize etkiler yaratıyor. Aloe vera bitkisinin yaprağının içinde bulunan jelimsi yapısı direkt uygulanarak kullanılabildiği için pek çok kişi evinde kendi aloe vera bitkisini yetiştiriyor ve bu bitkinin yapraklarını kullanıyor.

Evde aloe vera bitkisi yetiştirmek oldukça mantıklı çünkü temel cilt bakımının yanı sıra yanıklarda bile mucize etkiler yaratabiliyor. Ancak aloe vera bitkisinin bakımı diğer saksı çiçeklerine göre çok daha zordur. Işığına, suyuna, toprağına ve maruz kaldığı sıcaklığa devamlı dikkat etmek gerekir. Gelin aloe vera bitkinizin bakımı için işinize yarayacak bazı önemli ipuçlarına yakından bakalım.

Aloe vera bitkinizin bakımı için dikkat etmeniz gereken noktalar ve ipuçları:

Işık

Sulama

Toprak

Sıcaklık

Beslenme

Çoğaltma

Budama

Zararlı otlar ve böcekler

Çiçekler

Yaprakları kullanma

Işık:

Aloe vera sıcak iklimde büyüyen bir bitkidir. Bu nedenle bol bol ışık almalıdır ancak her zaman direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Günde 2 ya da 3 saat direkt güneş ışığına maruz kalması yeterli. Aloe vera bitkinizi her zaman aydınlık ve doğal ışık alan bir yerde tutun. Günde 2 - 3 saat güneş ışığına maruz bırakın. Devamlı aynı taraf güneş ışığıyla temas etmesin. 6 ayda bir yönünü değiştirerek tüm bitkinin direkt olarak güneş ışığına maruz kalmasını sağlayın.

Sulama:

Aloe vera bitkileri oldukça kalın ve lifli kökleri sayesinde topraktaki suyu alırlar. Eğer toprak her zaman ıslaksa ve çok su varsa bu kökler hızla çürürler. Bu nedenle aloe vera bitkinizi bir kez suladıktan sonra tekrar sulamak için toprağının iyice kuru olduğundan emin olmalısınız. Yaz aylarında ortam sıcaklığına bağlı olarak her 7 - 14 gün arasındaki bir periyotta sulamalısınız. Kış aylarında ise ayda bir kez sulamak yeterli olacaktır. Yine de bu tür belirli periyotlara uymak yerine toprak kuruluğunu kendiniz kontrol ederseniz çok daha sağlıklı bir sulama yapabilirsiniz.

Toprak:

Toprak bir bitki için en önemli konulardan bir tanesidir. Konu aloe vera olunca toprağın önemi bir kez daha artar çünkü sıcaklık, sulama ve oksijen alma gibi tüm noktaları bağlayan topraktır. İyi bir toprak su dengesini, sıcaklığın köklere doğru bir şekilde dağılmasını ve en önemlisi köklerin oksijen almasını sağlar. Sıcaklık ve su ne kadar doğru ayarlanırsa ayarlansın hava almayan bir topraktaki kökler çürüyecektir. Bu nedenle doğru toprak ve saksı tipini seçmeniz aloe vera bitkiniz için son derece önemli.

Sıcaklık:

Aloe veranın sıcak iklim bitkisi olduğunu söylemiştik. Ancak kendisi sıcak iklim sevse bile 2 derece soğuğa kadar dayanabilir. Elbette don olduğu dönemde taş olsa çatlar. Bu tür soğuk zamanlarda aloe vera bitkinizi olabildiği kadar sıcak ortamda tutmaya çalışın. Normal zamanlarda da sık sık hava değişiminin olduğu yerlerden ziyade ısının sabit olduğu odalarda dursun. Ortamın mutlaka nemli olmasına gerek yok, kuru havada da sorunsuz bir şekilde hayatta kalabilir.



Pek çok sulu bitki gibi aloe vera da sık sık gübrelenmeye yani beslenmeye ihtiyaç duymaz. Aloe vera tarlalarında ve özel üretim fabrikalarında zaman zaman solucan bazlı bir gübre kullanılır. Bunu evde de kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir gübre bulamıyorsanız yosun ya da balık ürünleri bazlı gübreleri tercih edebilirsiniz. Gübreleme işleminin yaz aylarında yapılması öneriliyor. Çok fazla gübre kullanmamaya da dikkat edin. Fazlası köklerinin çürümesine neden olacaktır.

Çoğaltma:

Bir aloe vera bitkisi kökünden çıkan pek çok farklı boyutlardaki yapraklardan oluşan bir bitkidir. Bu yapraklardan yeterince olgun olanları alıp gönül rahatlılığıyla kullanabilirsiniz. Yeni çıkan daha küçük yaprakları da kibarca söküp yeni bir toprağa dikerseniz bir aloe vera bitkiniz daha olur. Aloe vera bitkinizi bu şekilde dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Henüz bebek olan yapraklardan ziyade biraz daha büyük olanları tercih ederseniz çok daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz.

Aloe vera bitkisi küçük dal ve yapraklara sahip olan bir bitki olmadığı için herhangi bir budama işlemine ihtiyaç duymaz. Yalnızca zamanı geldiği ya da kullanmak istediğiniz zaman büyük yaprakları koparıp kullanabilirsiniz. Bu yaprakları kesmek yerine tam kök kısmından çekerek koparırsanız hem çok daha güzel görünür hem de çok daha sağlıklı şekilde büyümeye devam eder.

Zararlı otlar ve böcekler:

Tüm bitkiler gibi aloe vera bitkisi de zaman zaman bu tür zararlı otları ve böcekleri çekecektir. Toprakta ortaya çıkan zararlı bitkileri koparıp atabilirsiniz. Üzerine gelen böcekler konusunda ise biraz hassas davranmanız gerekebilir. Turuncu renkli bir böcek türünü hafif basınçlı su ile üzerinden söküp atabilirsiniz. Özellikle yaprakların çatlaklarını seven bazı böcek türlerini yok etmek ve uzaklaştırmak için alkollü pamukla o bölgeleri hafifçe silebilirsiniz. Ne tür bir işlem yapıyor olursanız olun, kökün ve yaprakların zarar görmediğinden emin olmalısınız.

Çiçekler:

Aloe vera bildiğimiz anlamda çiçek açan bir bitki değil. Ancak yeni filizlendiği dönemde yaprak uçlarında sarı çiçekler oluşacaktır. Bu tür sarı çiçekler daha çok aloe vera tarlalarında yani açık havada yetişen bitkilere görülür. İç mekan yetiştirilen aloe vera bitkilerinde pek çiçeklenme görülmez. Balkonda ya da terasta yetiştiriyorsanız çiçek oluşma olasılığı daha yüksektir.

Yaprakları kullanma:

Geldik aloe vera bitkisinin en güzel yerine. Kimse bu bitkiyi süs amacıyla yetiştirmiyor, herkes yetişmiş yaprakları koparıp kullanmak istiyor. Aloe vera bitkisinin en yetişkin ve dolgun yaprağını kökünden kopararak kullanmaya başlayabilirsiniz. Dilerseniz ucundan kesip yaprağın bir kısmını kullanmanız da mümkün ancak kurumaması için açık kısmı sarmanız gerekiyor. Evde yetiştirilen aloe vera bitkilerinin kullanılacak boyuta gelmeleri uzun sürebileceği için sabırlı olmalısınız.