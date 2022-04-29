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Dünya Almanya'dan skandal "Osman Kavala" kararı
Dünya

Almanya'dan skandal "Osman Kavala" kararı

Gezi Davası kararı sonrası Türkiye'yi kınayan ülkeler arasında yer alan Almanya, Osman Kavala ile ilgili skandal bir adım attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 14:07:00 -
Almanya'dan skandal "Osman Kavala" kararı

 

Gezi Davası kararı sonrası Türkiye'yi kınayan ülkeler arasında yer alan Almanya, Osman Kavala ile ilgili skandal bir adım attı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, "Bu sabah saatlerinde Türk büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığımızı ve hükümetin tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğumuzu belirtmek isterim" diyerek büyük bir küstanlık örneği sergiledi.

Sözcü ayrıca; AB üyesi diğer ülkeleri de benzer şekilde hareket etmeye çağırdıklarını söyledi.

"Serbest bırakılmasını bekliyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da mahkeme kararının, "Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyelik adayı olarak taahhüt ettiği anayasal standartlara ve uluslararası yükümlülüklere açıkça aykırı olduğunu" iddia etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) aldığı kararı hatırlatan Baerbock, "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.

Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye ise 18'er yıl hapis cezası verilmişti.

KAYNAK: HABER7

 

 

 

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